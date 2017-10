Velospot, le «Vélib’ privé», perd en justice face à la Ville

Un arrêt lourd de conséquences

La messe est dite. Proposer un objet à la location dans la rue, c’est du commerce. Cela nécessite une autorisation, voire un paiement. La décision de la Cour de justice était guettée par de nombreux acteurs. Elle importe si on songe à ce que Zurich a vécu en juillet. En une nuit, l’opérateur singapourien O-Bike y a largué 900 vélos en libre-service qui, géolocalisés, n’ont pas besoin de stations. Un tel débarquement à la hussarde devient impensable à Genève après l’arrêt de la Cour de justice. Le Canton devra aussi en tenir compte alors qu’il prépare l’arrivée d’un réseau de scooters électriques en libre-service. Les voitures de Catch a Car, réparties dans les rues depuis un an selon un concept analogue, s’acquittent d’un macaron spécial, facturé 480 francs par an.