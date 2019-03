Vandœuvres se déchire sur un grand projet immobilier

24 500

C’est une commune qui a toujours essayé de résister à la densification. Mais, coincée entre Cologny et Vésenaz au nord et les Trois-Chêne au sud, elle est rattrapée par la pression foncière. Un nouveau projet de construction de 53 appartements et 58 places de parking souterraines sur une belle parcelle dem2 déchire aujourd’hui la paisible Vandœuvres.

À la fin de février, la Municipalité s’est opposée à ce projet. Épouse du propriétaire, la maire Catherine Kuffer s’est récusée. Un adjoint, Hervé Despland, a soutenu l’opération. Mais l’autre, Véronique Lévêque, s’y est opposée. Dans ce cas de figure, l’opposition prévaut. Elle s’en explique: «L’endroit ne me semble pas favorable à réaliser cinquante appartements. Ce quartier ne se prête pas à une telle densification. On ne vient pas à la campagne pour habiter dans des immeubles mais plutôt dans des maisons.»

Le chemin de la Blonde connaît déjà des problèmes de circulation, ajoute Véronique Lévêque, qui «regrette que les promoteurs de ce projet n’aient pas imaginé d’y construire plutôt des villas ou un lotissement, au lieu de prévoir des petits immeubles».

Fâché par les voisins

Des propos qui laissent pantois le propriétaire, Alain Kuffer. «Ma famille possède ces terrains depuis 1820!» L’encre du Congrès de Vienne est à peine sèche que les Morin, ancêtres des Kuffer, s’installent dans ce coin de campagne. Alain Kuffer ajoute être dans une logique de préservation du patrimoine familial. «Trois de ces cinq immeubles seront remis à mes trois enfants. Et les 53 appartements seront mis en location», indique le propriétaire, fâché que des voisins de plus fraîche date se plaignent alors qu’ils ont pu construire et profitent de leurs villas. Son architecte, François de Planta, est confiant. Le projet «est dans les clous». Il ne doute pas du feu vert de l’Office des autorisations de construire, attendu dans les jours qui viennent.

Quel que soit son sort, ce projet est emblématique du débat sur l’aménagement du territoire, surtout dans une commune aussi verte que Vandœuvres. Il intervient à l’aube d’une année électorale. Et deux places sont au moins à prendre au sein de l’Exécutif, ni Catherine Kuffer ni Hervé Despland ne se représentant.

Renards et blaireaux

L’opposition des riverains est emmenée par Yannick Dürst, qui réside depuis cinq ans à Vandœuvres: «Nous craignons que le canton accepte le projet alors que rien n’a été prévu pour dévier le trafic pendulaire, déjà monstrueux sur le chemin de la Blonde.» «Ce projet ne correspond en rien à l’ADN de Vandœuvres», estime pour sa part Janine Hagmann, ancienne maire de la commune. Le conseiller municipal Philippe Morel, qui ne cache pas ses ambitions pour tenter de se hisser à l’Exécutif l’an prochain, juge «étonnant de construire des immeubles sur un chemin surchargé et dans une région boisée». C’est aussi l’avis de Jean-Philippe de Toledo, qui a siégé durant vingt ans au Conseil municipal: «Pourquoi ne pas densifier plutôt autour du village?»

Mais le projet a aussi ses soutiens. Le conseiller municipal Michael Andersen évoque une «densification mesurée». Natif de Vandœuvres, Pascal Liengme avoue son penchant pour un projet qui, en l’absence de clôtures, laissera passer la petite faune sauvage. Ce conseiller municipal évoque les renards, les hérissons, les écureuils. «À Vandœuvres, on trouve même des blaireaux», lâche Pascal Liengme. Quant à Floriane Ermacora, présidente de la commission d’urbanisme, elle ne «comprend pas toute cette agitation alors que l’Exécutif de la commune s’est opposé à ce projet». Ancien président du Conseil municipal, Maurice Turrettini endosse l’habit du sage: «Tout cela fait du tort à cette commune plutôt discrète.» Et réclame «davantage de transparence et une meilleure communication».

