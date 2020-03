Université, bibliothèques et musées vont fermer leurs portes

Les nouvelles directives prises par le Conseil fédéral et le Conseil d'État genevois ne sont pas sans conséquences sur plusieurs établissements sous tutelle du canton ou de la Ville de Genève. L'Université vient d'annoncer la suspension de l’ensemble des enseignements «en présentiel» dès lundi 16 mars et jusqu'à la fin du semestre de printemps 2020, soit le 22 mai. Ces enseignements se feront à distance.

Du côté de la Ville de Genève, la Municipalité annonce la fermeture au public de tous ses musées, ses bibliothèques municipales, la Bibliothèque de Genève, les installations et centres sportifs, le Victoria Hall, le Grand-Théâtre, les Cinémas du Grütli ou encore les salles communales et le guichet d’accueil de la Gérance immobilière municipale.

Fermetures de crèches et restaurants scolaires

Par ailleurs, le Conseil administratif confirme la fermeture des crèches et des restaurants scolaires sur le territoire de la Ville de Genève. Cette décision prend effet du lundi 16 mars au dimanche 19 avril 2020. Des solutions d’accueil devraient être proposées, sous l'égide du canton.

Heureuse nouvelle pour les entités subventionnées, la Ville de Genève indique aux organisateurs de manifestations ou évènements que «les subventions nominales et ponctuelles aux acteurs sociaux, culturels et sportifs sont maintenues et versées, et ce même en cas d’annulation».