Unis dans la vie, ils ont chacun leur propre domaine. Mariage gagnant!

Laissez-nous vous conter la – très – belle histoire de cet automne genevois. Celle de Sarah Meylan et Bertrand Favre. Ils sont ensemble depuis dix-sept ans et se sont mariés en 2006. Ils sont également les heureux parents de quatre filles: Constance (12 ans), Éléonore (10 ans), Albertine (8 ans) et Émilienne (4 ans). «Elles sont en pleine forme, on est bénis des dieux», affirment-ils. Vignerons-encaveurs, ils ont tous deux fait leurs classes à l’École d’ingénieurs de Changins.

Vous en voulez davantage? Allons-y. Jeudi soir 18 octobre, à Berne, ils ont été couronnés au Grand Prix du Vin suisse. Lui a remporté le Prix Bio Suisse pour son chasselas Réserve non-filtré 2017, AOC Genève; elle a glané le premier prix dans la catégorie gamay pour son Vigne Blanche 2017, là encore AOC Genève. Unis jusque dans les plus hautes distinctions, ça ne s’invente pas.

Mais leur histoire paraîtrait un peu lisse, comme une grappe trop parfaite, sans un petit grain d’extravagance. Or, celui-ci existe. Car le duo exploite chacun son propre domaine, des fermages situés à trois kilomètres l’un de l’autre. Sarah celui de la Vigne Blanche, à Cologny, où habite toute la famille; Bertrand celui de Miolan, à Choulex.

Des caractères de décideurs

«Je crois que nous ne pourrions pas travailler ensemble», lâche Bertrand. «Nous sommes tous les deux des décideurs, renchérit Sarah. C’est l’une de nos forces, mais si nous exploitions le même domaine, ce serait terrible!» Le couple vinifie pourtant dans la même cave, à Vandœuvres, «mais on fait différemment. Chacun a ses cuves, par exemple», souligne Sarah, 40 ans tout pile. «Même si on poursuit finalement le même objectif», relève Bertrand, son aîné de deux ans.

L’histoire de leurs domaines respectifs est également différente. Chez les Meylan, on est cultivateur d’arrière-grand-père en arrière-petite-fille. Sarah a repris le domaine colognote de 7,5 hectares en 2014. Le papa de Bertrand, lui, était instituteur, «mais j’ai été initié très jeune au travail de la terre grâce à mon oncle, dans sa ferme des Esserts. Puis en travaillant chez un cousin de mon père, à Corsinge. C’est là que j’ai vraiment découvert le métier de la vigne et des champs, après le collège et une maturité latine. Quand j’avais 20 ans, le domaine de Miolan, 4,6 hectares, était à remettre. On m’a engagé. Je l’ai repris à mon compte en 2001.»

«On n’est jamais ensemble»

Une vie de vignerons, avec les aléas d’une météo toujours plus imprévisible (le Miolan a d’ailleurs été bien touché par la grêle en 2017), ce n’est pas simple. Surtout avec quatre enfants et deux domaines à exploiter! «En effet, côté famille, c’est assez tactique», avoue Bertrand. «On n’est jamais ensemble, c’est vrai. À tel point que la plupart de nos clients ne savent même pas que nous sommes mariés! s’amuse Sarah. Au moins, on est à la bourre en même temps, on comprend les soucis de l’autre. Dans notre métier, rien n’est jamais acquis… Et on partage la même passion de la vigne.»

Tous les deux ont d’ailleurs eu à cœur de nommer du prénom de leurs filles quatre de leurs cuvées respectives. «On les emmène jusqu’au bout dans notre tourbillon quotidien», glisse Sarah.

Tout bon pour Genève

Évidemment très satisfait des trois médailles reçues jeudi soir à Berne – le garanoir AOC Genève de Bertrand s’est classé troisième dans sa catégorie – le couple est surtout heureux pour l’ensemble du vignoble genevois. «Les vins du canton sont souvent nominés, mais quand on rentre bredouille, tout le monde est mécontent, constate Bertrand. Alors ces prix attribués notamment à deux cépages genevois historiques, le gamay et le chasselas, c’est une reconnaissance pour le travail de chaque vigneron et pour toute la profession. Un merveilleux coup de projecteur sur ce qui est tout de même le troisième vignoble suisse en termes de production.»

Eux-mêmes en attendent-ils des retombées plus directes? «En 2012, j’avais aussi remporté un prix… et je n’avais pas vendu une bouteille de plus! note Bertrand. Mais là, depuis vendredi matin, le téléphone n’arrête pas de sonner. Même s’il ne faut pas oublier que l’attribution des médailles comporte un côté aléatoire, le plus important à nos yeux, c’est que cela nous conforte dans nos options, dans nos prises de risques.» (TDG)