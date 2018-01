Unia soutient des employées de C&A

Alors que l’enseigne possède de nombreux points de vente dans le canton, certaines employées restent sans proposition de replacement aux mêmes conditions. «Ce n’est pourtant pas l’expérience qui leur manque, puisque les trois salariées concernées totalisent chacune entre dix et vingt ans d’ancienneté chez C&A», note le syndicat Unia dans un communiqué. Il regrette que C&A «soit resté sourd à toute demande formulée en ce sens» et lance un nouvel appel à l’enseigne. Face à cette situation, hier, alors que le magasin était rempli en raison des soldes, deux salariées de l’entreprise ont débrayé pendant deux heures, «faisant part du sentiment d’abandon et de mépris manifesté par l’enseigne après respectivement vingt-deux et onze ans de service ininterrompu dans le magasin».

(TDG)