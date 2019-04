Unia lance sa campagne pour une nouvelle CCT

Coup de chaud, hier à midi, dans le chantier Adret Pont-Rouge. Mais le soleil n’était pas seul en cause. Les saucisses grillées offertes par Unia dégageaient aussi leur propre chaleur. Enfin, deux secrétaires de ce syndicat se sont appliqués à chauffer les cœurs des 80 ouvriers du secteur de la métallurgie du bâtiment présents. «Nous devons obtenir ce que les maçons ont obtenu», a résumé Blaise Ortega, en énumérant les revendications syndicales. Un «panier» de 25 francs pour se restaurer in situ, vingt-cinq jours de vacances au lieu des vingt-deux actuels, un vrai salaire pour les chefs d’équipe et une revalorisation salariale. Son collègue José Sebastiao a ensuite harangué les ouvriers: «Si les négociations n’avancent pas vite du côté patronal, nous allons nous fâcher. La machine Unia est huilée. Elle peut bloquer des chantiers.»

Ce syndicat se prépare à négocier une nouvelle CCT (convention collective de travail) qui doit remplacer l’actuelle, morte à la fin de l’année. Il fait monter la pression, à la veille du 1er mai, pour mieux garnir ses troupes.

Côté patronal, Cédric Vincent, secrétaire de l’organisation MBG (Métiers techniques du bâtiment, Genève), indique en préalable que «les négociations n’ont pas formellement commencé». «Sur cette revendication du «panier», dont le coût peut atteindre 500 francs par mois, on peut se demander s’il ne s’agit pas en fait du versement déguisé d’un salaire», ajoute le secrétaire patronal avant de souligner, s’agissant des revalorisations salariales: «La CCT actuelle mentionne des salaires minimaux. Dans la pratique, un serrurier expérimenté gagne 38 francs de l’heure au lieu des 29,25 prévus dans la CCT. Ce qui correspond à un salaire mensuel de 6650 francs au lieu de 5069 francs.» Enfin, Cédric Vincent explique, au sujet des chefs d’équipe: «Nos 450 membres sont surtout composés de très petites entreprises, employant 4 ou 5 personnes, dont le patron. Et c’est généralement lui qui fait office de chef d’équipe. Sa rémunération est donc très différente.» Pour l’heure, chaque partie campe donc sur ses positions.

