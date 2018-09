Une zone piétonne et un parking à Rive: le compromis qui veut convaincre large

Le chiffrage est maintenant connu. L’Exécutif a besoin de 34 millions de francs bruts (28 millions nets*) pour réaliser le projet Clé-de-Rive: une zone piétonne de 33 000 m2 à Rive et un parking souterrain sur six niveaux sous la rue Pierre-Fatio. Soit un rapport d’environ 1000 francs par mètre carré. Une demande de crédit dont est saisi le Conseil municipal de la Ville de Genève en cette rentrée politique dans une nouvelle salle, celle de l’Organisation météorologique mondiale. Elle sera sans doute renvoyée en Commission de l’aménagement, malgré l’opposition annoncée des Verts sur le principe.

Une convention a été signée entre la société exploitante et la Ville pour garantir la simultanéité du parking et de la piétonnisation, l’un ne pouvant se réaliser sans l’autre. Le Vert Alfonso Gomez explique au contraire vouloir scinder le projet en deux: «Il n’y a pas d’unité de matière entre la piétonnisation et le parking selon nous. Ce n’est pas un hasard s’ils sont présentés ensemble, c’est pour faire avaler la pilule du parking plus facilement.» Cela dit, il dit ne guère se faire d’illusions sur ses chances de succès. «Si le projet doit revenir tel quel de commission, on songera au référendum, mais pour l’instant c’est de la musique d’avenir.»

La délibération concerne les travaux d’aménagement en surface mais aussi la réhabilitation du réseau d’assainissement. En effet, le détournement de certains collecteurs sera nécessaire, ainsi que la reconstruction de tronçons vétustes ou abîmés.

Le Conseil municipal devra en outre décider s’il accepte d’octroyer un droit de superficie de 65 ans à la société Parking Clé-de-Rive SA et 20 000 francs pour que la Ville puisse acheter des actions dans cette entreprise et obtienne un siège au sein de son conseil d’administration. La rente de superficie (en pourcentage progressif du chiffre d’affaires) est estimée à 169 millions de francs au bénéfice de la collectivité publique, avec obligation d’entretien par la firme privée.

Les requêtes d’autorisation de construire ont été déposées en octobre (lire notre édition du 10 novembre 2017). Un peu de géographie dans l’espace: le marché qui se tient traditionnellement sur le boulevard Helvétique le mercredi et le samedi serait déplacé à la rue Pierre-Fatio, dont le pôle de transports publics actuel serait, lui, déménagé dans la rue d’Italie. Quant à la station de taxis, elle migrerait vers la rue du Rhône, avec une capacité légèrement accrue.

Le parking offrirait quelque 500 places pour automobiles (dont 100 pour les habitants) et un peu moins de 400 places pour deux-roues motorisés. Rappelons que selon le principe de compensation inscrit dans la loi cantonale, la totalité des places créées dans le parking sera supprimée en surface, «selon un ratio strict de 1 pour 1», promet le descriptif.

Il est précisé que les travaux commenceront au début de 2019 – sous réserve de l’entrée en force des autorisations de construire et du vote des crédits. La mise en exploitation serait alors atteignable en 2023.

*En soustrayant diverses participations du Canton, de la Confédération et de la société Parking Clé-de-Rive SA

(TDG)