Une voiture en feu dans un parking

Les pompiers du SIS ont été alertés à 13 h 25 et ont envoyé 19 hommes ainsi que huit véhicules. «Le parking était entièrement envahi par la fumée mais, par chance, elle ne s’est pas propagée dans les étages», raconte le premier-lieutenant Jean-Pierre Zürcher.

Par mesure de précaution, les habitants de l’immeuble ont toutefois été momentanément évacués. De nombreux policiers ont été sollicités, notamment pour boucler les accès au parking. Une ambulance et le Service médical d’urgence se sont également déplacés. Le feu a été maîtrisé à 14 h 02. La voiture a été entièrement détruite et deux véhicules voisins ont été endommagés par la chaleur. L’incendie n’a fait aucun blessé. Les causes du sinistre sont inconnues.