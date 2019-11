Une «vélothèque» lance la location à long terme

C’est dans l’air: on tente de limiter l’achat, de posséder moins et de louer plus. Ainsi que de remplacer, in fine, le droit de propriété par un droit d’usage. Les initiatives qui encouragent ces changements fleurissent: on peut désormais louer un appareil à raclette ou une perceuse dans une bibliothèque d’objets, des vêtements ou des bottes pour enfants dans une vétithèque, partager ou louer sa voiture, entre autres. Depuis septembre, cette location-mania s’est enrichie d’une nouvelle offre: la Bicyclette Bleue. Son créneau: récupérer des vélos abandonnés ou hors d’usage, les retaper avant de les mettre en location «longue durée», entre trois et douze mois.

Du vintage au torpédo

Au guidon de ce projet de mobilité douce, on trouve six adeptes de la petite reine, âgés de 25 à 28 ans, qui viennent de terminer leur master en développement territorial. Un peu déçus par la politique de mobilité douce de l’Université de Genève (UNIGE) «quasi inexistante» selon eux, ils ont voulu «passer de la parole aux actes». «La mobilité douce nous tient tous à cœur, raconte Yacine, l’un des fondateurs. Durant notre formation, nous avons travaillé sur ces questions, à travers des projets et des stages, mais souvent en restant dans la théorie. Nous voulions du concret pour faire évoluer les habitudes de mobilité à l’Université, et au-delà.»

Ils postulent donc au concours d’idées en faveur du développement durable organisé par l’UNIGE et remportent, en début d’année, la troisième place ainsi que 5000 francs. «Il existe déjà une multitude d’offres de location de vélos à Genève et nous ne voulions pas empiéter sur leurs plates-bandes.» Leur concept va plus loin, en mêlant développement durable, partenariats avec le tissu local et location longue durée. Toutes les bicyclettes sont de seconde main. «Nous n’achetons aucun vélo neuf, précise Yacine. La majorité provient de dons de particuliers ou d’associations, voire de la fourrière.» Ce qui confère à la flotte un certain éclectisme. «Il y a des vélos de ville un peu vintage, d’autres aux pneus plus larges et fonctionnels. On a même un torpédo! On espère obtenir un jour un vélocargo et un tandem.» Les six étudiants ont suivi des cours de mécanique pour les petites réparations. Pour les travaux plus conséquents, ils demandent conseil ou font appel à des mécaniciens grâce à divers partenariats régionaux.

Sur le dos de Brigitte Bardot

Pour louer l’un de ces vélos, l’utilisateur envoie sa demande par internet, signe un contrat de location et paie 50 francs pour trois mois, puis 5 fr. de plus pour chaque mois supplémentaire. Soit 95 francs par an. À cela s’ajoute une caution de 150 francs servant à couvrir les frais en cas de dégâts, de perte ou de vol. En échange, l’usager peut bénéficier du vélo, fourni avec lumières et cadenas. Les 21 deux-roues de l’association sont «bagués» avec une plaquette bleue sous la selle, et baptisés d’un patronyme aux initiales de la Bicyclette Bleue. On peut donc rouler sur le dos de Brigitte Bardot ou de Björn Borg.

La location n’est pas occasionnelle, le contrat exige un minimum de trois mois. À qui s’adresse une telle offre? «À celui qui a peu de moyens ou qui, de passage seulement, ne souhaite pas investir dans une bicyclette, répond Yacine. Actuellement presque tous nos vélos sont loués, par des étudiants étrangers qui effectuent un semestre ou un stage à Genève, par des personnes qui veulent se remettre au vélo, par des employés d’ONG.»

Favoriser l’autoentretien

Le prix de la location, additionné à la caution, pourrait toutefois en décourager certains… Yacine reconnaît que le montant n’est pas anodin. «Mais c’est une manière de responsabiliser les utilisateurs et de rendre le projet économiquement viable.» En incitant l’usager à prendre soin de l’objet, la Bicyclette Bleue vise la découverte des acteurs du tissu local de mobilité douce, en encourageant le cycliste à rendre visite aux ateliers de réparation ou favorisant l’autoentretien. «Notre idée est de payer les cotisations auprès de diverses associations afin que nos membres puissent ensuite bénéficier de leurs prestations.»

Les deux-roues sont pour l’instant stockés dans les locaux de la Rustine, aux Pâquis. À terme, ils pourront déménager au sous-sol d’Uni Dufour, mis à disposition par la Fondation des parkings. «Nous commencerons alors l’acquisition d’une deuxième flotte.»