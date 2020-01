Une vélostation s’improvise en pleine zone interdite

Afin de combattre les «incivilités diverses», humainement incarnées par des individus occupant le rare mobilier urbain à disposition, les CFF ont donc – on s’en souvient – saucissonné durant l’été 2019 les bancs publics de son esplanade de Cornavin. On a ainsi viré la banquette à trois places pour la remplacer par des sièges individuels distants de deux mètres chacun.

Visés par la mesure, les usagers «longue durée» en ont pris leur parti, utilisant un siège comme bagagerie et l’autre comme assise personnelle. Du mobilier de petite suite hôtelière en somme. Sans se cacher, en plein jour, au gré d’initiatives individuelles exprimant un usage intelligent de l’offre fractionnée, doublé d’un fort attachement au lieu.

L’attachement se vérifie la nuit. Les meubles un peu pingres de notre régie fédérale servent régulièrement de point fixe au cadenassage des vélos. Le cycliste n’est pas présent, il dort ailleurs, en connaissance de règles, puisque l’endroit interdit la station couchée. Sa bécane le remplace jusqu’au matin, la roue avant appuyée contre le dossier du siège.

Photo: Magali Girardin

L’image de ce petit bivouac mécanique devant la gare centrale de Genève a été prise le jeudi 9 janvier à 23h15. Au même moment, des agents de sécurité assuraient leur ronde à l’intérieur de Cornavin. De grands couloirs déserts, des bancs inexistants dans l’allée principale et ce tandem en chasuble marchant d’un pas routinier, le tout ressemblant à s’y méprendre à une image de synthèse sur un écran d’ordinateur.

Quand on chasse la vie, elle revient en pédalant, s’enchaîne là où on ne veut plus la voir et fait de la résistance. On salue sans arrière-pensée cette vélostation flibustière.