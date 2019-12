Une valise pédagogique «Demain Genève» dans les classes genevoises

Suite au succès rencontré par le film «Demain Genève», qui explore les initiatives régionales de la transition écologique et humaine, le Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) a développé, en collaboration avec l’Association «Demain Genève», des supports pédagogiques à l’attention des enseignants et des élèves du canton de Genève. «A l'heure où des jeunes du monde entier se mobilisent en faveur du climat, je tiens à souligner toute l'importance que le Département accorde aux enjeux du développement durable et au rôle que l'école doit jouer en la matière», a déclaré la conseillère d'État chargée du DIP, Mme Anne Emery-Torracinta, lorsqu'elle a lancé à l'automne 2019 la Feuille de route DIP21 pour l'éducation en vue d'un développement durable (EDD).

Chartes citoyennes et pétitions

L'État s'engage notamment à développer des outils permettant de renforcer la place de l'éducation au développement durable dans l'enseignement. La boîte à outils «Demain Genève», conçue par des enseignants en collaboration avec l'Association Demain Genève, est «une réponse concrète pour soutenir le développement de pratiques responsables ou pour initier des projets dans une perspective de transformation et de durabilité au sein de l'école. Elle vise plus particulièrement à renforcer la vision systémique, le changement de perspective et l’esprit critique des élèves et des apprentis», écrit le DIP dans un communiqué.

Les différentes fiches pédagogiques sont organisées par thème selon les degrés et filières d'étude, mais peuvent être librement utilisées, voire adaptées selon l'âge des élèves ou les séquences pédagogiques proposées. Ainsi, les activités en classe portent, par exemple, sur l’analyse de séquences du film via des questionnaires, des discussions-débats, la rédaction de chartes citoyennes ou de pétitions à l’attention des autorités.

«Ce projet prolonge la vie de notre film et permet de diffuser les messages de durabilité et les valeurs fondamentales aux plus jeunes générations, qui ont un rôle capital à jouer dans la transition», a déclaré Gregory Chollet, co-réalisateur de «Demain Genève».

Pour en savoir plus: le film comme les séquences pédagogiques peuvent être téléchargés gratuitement sur le site DIP21 : https://edu.ge.ch/site/edd/outildemainge/.