Une très discrète fête des morts au cimetière des Rois

Non. Personne, samedi soir, n’est allé danser, ni boire, et encore moins cracher sur les tombes du cimetière des Rois. Certains ont cru à de funèbres bacchanales à l’occasion de la fête des morts, un botellón déluré organisé par une Ville de Genève qui aurait perdu tous repères, ce qui a valu le début d’une polémique sur les réseaux sociaux, toujours si prompts à s’enflammer. L’UDC s’est même fendu d’un communiqué de presse outragé pour dénoncer une atteinte à la paix des morts.

Que d’histoires pour rien. Samedi soir, les morts ont dormi tranquille et seuls les dealers du coin ont semblé un peu surpris par l’animation qui régnait dans la chapelle. La Ville et son service des pompes funèbres organisaient une manifestation pour expliquer la tradition mexicaine del Día de Muertos, la fête des morts.

À 18 h donc, une centaine de personnes, dont beaucoup de jeunes couples avec enfants, sont sagement assises en rangs dans la chapelle. Au fond, un autel à la mode mexicaine a été dressé, avec une multitude de fleurs, d’image de saints, de bibelots, de photos de défunts, etc.

Permission d'un jour

Patricia Munoz, présidente de l’Association des Mexicains et amis du Mexique à Genève, raconte ce rite aux origines précolombiennes. Elle a vêtu pour l’occasion un costume traditionnel d’Oaxaca et s’est entièrement maquillé le visage en blanc, avec les yeux et le nez noircis. La Fête des morts est pour les Mexicains l’occasion de renouer avec leurs défunts. «C’est comme si la mort leur avait donné la permission de revenir pour un jour vers leur famille, explique Patricia Muñoz. C’est pour cette raison qu’on les reçoit avec gaieté.»

L’autel que chaque famille dresse dans son foyer, richement fleuri, permet d’attirer l’âme du défunt, qui y trouve quelques collations, comme du pain parfumé à l’anis et des fruits. «Le mort n’est pas une absence, mais bien une présence ce jour-là, c’est pourquoi notre cœur est chaud», poursuit Patricia Muñoz.

Le rite del Día de Muertos est si bien ancré dans la culture mexicaine que l’Unesco l’a inscrit, en 2008, au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Mais ce rite, d’origine précolombienne, n’a cessé d’évoluer. Ainsi, la représentation des morts par de nombreux squelettes remonte au début du XXe siècle.

L'inspiration de James Bond

Depuis moins d’une dizaine d’années, les Mexicains organisent aussi de grandes parades. Ils ont été inspirés par un film de James Bond tourné à Mexico. «Le scénario avait besoin d’un grand défilé qui permettait à l’espion d’échapper à ses poursuivants. L’idée a plu et, depuis, plusieurs villes organisent de grands cortèges.»

À l’issue de ces explications, un groupe de mariachis a égrainé quelques morceaux dans la chapelle alors qu’une petite collation était servie à l’arrière du bâtiment, dans l’aire d’accès. Les convives ont pu goûter à des tacos ainsi qu’à des galettes de maïs farcies aux haricots ou à la viande, ainsi qu’à du vin genevois. Quant au cimetière, son accès était gardé par un employé de la ville.

Courge et musique de chambre

Cette soirée a été précédée, la veille, par un concert de musique de chambre dans la même chapelle. Le samedi dans la journée, au cimetière Saint-Georges, les gardiens du cimetière ont accueilli les familles venues fleurir les tombes avec du thé et de la soupe à la courge.

Pour la Ville de Genève, ce programme vise «à mettre en valeur la tradition locale de la Toussaint et à ouvrir une réflexion sur la diversité des rituels funéraires des différentes communautés présentes à Genève.» Pour la conseillère administrative Esther Alder, «ces pratiques diverses enrichissent notre réflexion sur notre rapport à la mort, une mort qui reste encore tabou dans notre société.»

À 22 h, la manifestation était terminée. On n’entendait plus que les vibrations d’une disco voisine qui fêtait Halloween, mais de cela, les morts des Rois ont l’habitude.