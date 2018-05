Une sympathique odeur de soufre plane sur le Jardin botanique

Les plantes ont des pouvoirs insoupçonnés. Une même espèce peut guérir… ou empoisonner. C’est souvent une question de dosage. Mages et sorcières du Moyen Âge le savaient bien et l’ont souvent payé de leur vie. Aujourd’hui pourtant, l’utilisation de plantes dans la médecine naturelle revient en force. Mais ce n’est pas sans risque. Pour nous éviter de jouer à l’apprenti sorcier, les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG) proposent des visites commentées sur ce thème. Rencontre avec deux spécialistes.

«Ce qui est naturel n’est pas sans danger, prévient Didier Roguet, conservateur et ethnobotaniste aux CJBG. Et connaître les plantes à 99% ne suffit parfois pas pour les utiliser, que ce soit pour se soigner ou pour se nourrir.»

Confusions dangereuses

Les raisons de cette mise en garde contre l’autocueillette sont principalement de deux ordres: d’une part le risque de se tromper de plante, d’autre part de dosage. «Le colchique, par exemple, ressemble à l’ail des ours, mais ingérer le premier vous envoie directement à l’hôpital», souligne Christelle Bacquet, jardinière-botaniste des Jardins ethnobotaniques. «Idem avec la gentiane et le vératre. L’ingestion de la racine de ce dernier peut en effet provoquer un arrêt respiratoire, voire la mort sans une hospitalisation rapide.»

Pour la petite histoire, la ciguë, dont on tirait un poison mortel, et notre bonne vieille carotte sont de la même famille!

Autre exemple, «la grande famille des solanacées comprend aussi bien la tomate, la pomme de terre et l’aubergine que la mandragore, la belladone ou encore le datura, poursuit Christelle Bacquet. Ce dernier était autrefois nommé «pomme des sorcières» ou «herbe du diable», car toute la plante contient de puissants alcaloïdes hallucinogènes.»

Des plantes redoutables

On le constate, le danger rôde dans les bois et les champs. Et c’est pour le prévenir que les CJBG ont aménagé, dans le cadre des Jardins ethnobotaniques, un petit espace dédié aux plantes toxiques. On y découvre notamment que certaines renonculacées, une des familles les plus toxiques, se «déguisent» parfois pour mieux attirer le cueilleur. «Tel le Casque-de-Jupiter, qui se pare d’une superbe grappe de fleurs bleues, indique Didier Roguet. C’est une des plantes les plus problématiques de notre flore, puisque l’intoxication peut se développer par simple toucher. La ramasser, c’est presque s’assurer de passer quelques heures à l’hôpital!»

Quelques plantes sont si dangereuses qu’elles n’ont tout simplement plus leur place dans ce jardin qui sent le soufre… «C’est le cas de la berce du Caucase, précise Christelle Bacquet. Nous l’avons enlevée car, au toucher, elle provoque de graves brûlures.» Ce végétal est même particulièrement fourbe, «puisque ces brûlures par photosensibilisation n’apparaissent que deux jours après», ajoute l’ethnobotaniste.

Hommage aux guérisseurs

Pour autant, faut-il se méfier de tout? Sans doute, mais les plantes ont également de merveilleuses facultés. Et la visite rend d’ailleurs hommage aux sorciers, rebouteux et autres guérisseurs qui savaient les utiliser. En bien ou en mal… «À Genève, 47 femmes et 23 hommes ont été exécutés sous l’accusation de sorcellerie. La dernière, en 1652, fut la célèbre et désormais réhabilitée Michée Chauderon», rappelle Didier Roguet. Avant d’ajouter. «Bien utiliser les plantes est le plus souvent une question de dosage.»

On peut s’en rendre compte à l’intitulé de celles qui figurent dans l’espace ethnobotanique des CJBG. On y trouve entre autres les hypnotiques, les analgésiques et euphorisantes (opium, etc.), les sédatives et tranquillisantes (valériane), les hallucinogènes… Didier Roguet conclut en citant le Bâlois Paracelse (1493-1541), l’un des grands précurseurs de la médecine moderne dosée: «Tout est poison, rien n’est poison… Ce qui fait le poison, c’est la dose».

Ne pas banaliser l’utilisation des plantes

La médecine naturelle a le vent en poupe depuis une bonne dizaine d’années. À la Pharmacie des Eaux-Vives, on n’a pas attendu ce regain d’intérêt. L’officine est réputée depuis plus de trente ans pour son savoir-faire en la matière. «Ici nous créons nos propres produits et, surtout, nous avons une traçabilité sur tout ce que l’on fait», relève Céline Celardin, responsable communication et fille d’Isabelle, fondatrice de la pharmacie il y a trente-cinq ans.

«Le monde est en quête de naturalité, il y a une tendance à aborder sa santé de façon naturelle, poursuit-elle. D’où l’utilisation des plantes, efficaces pour soigner, prévenir ou encore accompagner les effets secondaires de la médecine allopathique (ndlr: qui a recours à des molécules chimiques).» Est-on loin des plantes de sorcier? Pas forcément. Céline Celardin cite trois exemples de végétaux au passé sulfureux. «La mandragore, autrefois réputée pour ses effets hallucinogènes, aujourd’hui utilisée comme antispasmodique sur le système digestif; mais attention, sous une forme bien appropriée. Le gui était censé apporter protection et chance. On l’emploie contre l’hypertension et les vertiges. Enfin l’aubépine, dont on disait qu’elle facilitait la fertilité. On l’utilise pour les troubles du rythme cardiaque.»

L’usage de plantes ne doit donc pas se faire à la légère. «En bref, ce n’est pas parce qu’une plante fait du bien qu’on ne risque rien. Or, sur le marché, on trouve tout et n’importe quoi.» Les plantes sont en effet des organismes vivants, poursuit Céline Celardin. «Leur qualité et leurs propriétés dépendent aussi de leur environnement. Par exemple, si des pesticides ont été utilisés pour les faire pousser. D’où l’importance de la traçabilité, souvent peu présente lors d’achats sur Internet.»

La médication par les plantes demeure une affaire de spécialistes, estime-t-elle. «Cela requiert des connaissances et une expertise, afin de ne pas commettre d’erreur dans les dosages, par exemple. L’automédication par les plantes peut aussi avoir des conséquences fâcheuses si on est mal informé. Il ne faut donc pas banaliser l’utilisation des plantes pour soigner. Même si elles recèlent des propriétés magnifiques, que l’on redécouvre aujourd’hui.» X.L.

(TDG)