Une société a les faveurs de l’aéroport depuis vingt-cinq ans

Les marchés publics à l’aéroport de Genève sont au centre de l’attention depuis l’arrestation, en mai dernier, de son chef de la sûreté pour des soupçons de corruption. Mais sur la plateforme, un autre domaine fait parler de lui ces derniers temps: le péril aviaire, soit la prévention des collisions entre avions et oiseaux. En janvier, l’appel d’offres pour attribuer ce marché a été attaqué par un recours, avant d’être carrément retiré, a appris la «Tribune de Genève».

À Genève Aéroport, le secteur du péril animalier est géré par la même société depuis plus de 25 ans. Durant cette période, seuls deux appels d’offres ont été effectués. Le premier en 2013.

Pourquoi avoir attendu si longtemps? La société en charge de ce marché s’est développée parallèlement au développement aéroportuaire, explique l’Aéroport. Or, en 2013, la direction estime que le domaine géré par la société a pris trop d’ampleur. «Avant, nous traitions selon une procédure de gré à gré, explique André Schneider, directeur. Or, l’envergure qu’a prise le domaine du péril animalier nous a poussés à lancer un appel d’offres.»

Suite au concours, la même société valaisanne remporte le marché. Elle est choisie pour «la qualité de ses prestations et sa capacité à répondre au besoin formulé par Genève Aéroport», assure ce dernier. Mais un autre élément interpelle: les liens entre le directeur de l’entreprise en question et l’ancien directeur des opérations de l’aéroport, à la retraite depuis 2017. Leur amitié était-elle connue de la direction?

Oui, nous répond l’Aéroport, et cette information n’a jamais été cachée. Le haut cadre n’a pourtant pas été écarté de la procédure, puisqu’il a participé à la validation de l’appel d’offres. «Mais il s’avère que seule l’entreprise en question avait postulé. Et il n’y a eu aucun recours», poursuit André Schneider. Rappelons que dans l’affaire du chef de la sûreté, la Cour des comptes avait dénoncé des risques importants de fraude, le prévenu étant lié à la société ayant remporté l’appel d’offres (Securitas).

Selon nos informations, des véhicules sont également fournis à la société en question en vertu du contrat pour une utilisation dans le cadre de sa mission. Ce que l’Aéroport confirme et explique. «Il s’agit d’engins adaptés au site aéroportuaire et équipés spécifiquement pour répondre aux besoins de la prévention du péril animalier, répond André Schneider. Les procurer à la société nous semble plus simple et plus pratique, permet de s’assurer qu’ils répondent aux besoins et restent opérationnels en tout temps puisque l’aéroport dispose notamment d’un garage.»

Quant au second appel d’offres, lancé en janvier dernier, il a été attaqué par une société concurrente, qui a fait recours. Que contenait-il? Le cahier des charges demandait aux entreprises candidates d’assurer la prévention du péril animalier en rendant notamment le milieu aéroportuaire le moins attractif possible pour la faune. Les tâches demandées portaient également sur la sécurité liée aux incendies, sur la sécurité et la santé dans le lieu de travail ainsi que sur la gestion des déchets.

La société recourante estime que les règles de concurrence n’ont pas été respectées. En bref, que le cahier des charges était impossible à remplir pour tout autre candidat que la société déjà en place. Défendue par Me Guillaume Étier, l’entreprise recourante n’a pas souhaité s’exprimer. «Elle critique les conditions d’accès à ce marché, en particulier l’exigence pour les candidats d’une expérience dans un aéroport de taille comparable, confirme Madeleine Von Holzen, cheffe de la communication. Genève Aéroport a décidé d’interrompre cette procédure pour tenir compte du recours. Il va clarifier l’appel d’offres et le republier.»

Un nouvel appel d’offres devrait être lancé en septembre. Finalement, pourquoi ne pas internaliser ce service? «Cela peut toujours s’étudier mais cela s’avérerait très complexe, notamment pour des questions de formation du personnel et de coûts», répond Genève Aéroport.

(TDG)