Une résidence turque attaquée aux pétards

La vidéo dure un peu plus de deux minutes. Elle nous a été envoyée par mail à la rédaction samedi soir, puis transmise une nouvelle fois ce lundi matin. On y voit deux personnes en imperméable marcher dans la nuit puis tirer des engins pyrotechniques sur une villa de l’autre côté de la route. Des sous-titres précisent qu’il est peu avant 4h vendredi et que la cible visée est une propriété de l’État turc. En fin de séquence, un message en anglais appelle à la solidarité avec «les révolutionnaires qui se battent au Kurdistan contre l’État fasciste d’Erdogan et les islamistes».

La police genevoise confirme les faits. La résidence attaquée se situe au chemin du Vengeron dans la commune de Pregny-Chambésy. Elle est utilisée par l’État turc pour loger certaines personnalités. Les forces de l’ordre précisent toutefois qu’aucun dégât n’est à déplorer suite aux tirs. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs.