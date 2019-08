Une rentrée sous le signe du soutien aux plus fragiles

Quelque 77'ooo élèves genevois reprennent le chemin de l'école lundi. C'est 1200 de plus que l'an dernier. Une hausse importante, surtout pour le primaire qui accuse une augmentation de 863 élèves. Soit l'équivalent d'un bâtiment scolaire entier en plus! La cheffe du Département de l'instruction publique (DIP), Anne Emery-Torracinta, a souligné mardi en conférence de presse que «contrairement à d'autres cantons, Genève continue à connaître une hausse démographique qui met le système sous tension». Mais les moyens financiers ont suivi, les conditions-cadres sont stables tout comme les effectifs par classe, a-t-elle assuré.

Cette nouvelle année scolaire ne comporte pas de grandes révolutions, plutôt des continuum et des déploiements pour soutenir toujours mieux les élèves en difficultés et à besoins spécifiques, des tout-petits aux adolescents.

Educateurs en renfort des enseignants

Ainsi, au primaire, le soutien et l'inclusion d'élèves à besoins spécifiques sont renforcés. 21 établissements - sur les 58 - sont désormais dotés d'une équipe pluridisciplinaire (composées d'éducateurs, de psychologues, d'infirmières, entre autres). Les 58 établissements bénéficient tous de la présence d'un éducateur à 50% au moins. L'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'école ordinaire augmente de manière significative: 138 élèves, contre 55 l'an passé, bénéficient d'un appui pédagogique. Celui-ci est assuré par un enseignant spécialisé, qui vient en classe en soutien du professeur ordinaire, ou par un éducateur. Le nombre d'éducateurs a d'ailleurs été revu à la hausse. «Nous avons constaté une augmentation des comportements violents notamment chez les tout-petits, a rapporté la magistrate. Il faut donc mettre en place également un soutien de type éducatif plus que pédagogique.»

Enfin, l'encadrement en santé (infirmière scolaire) - qui est sous-doté avec un poste pour 1800 élèves au secondaire et un pour 1600 au primaire - a été renforcé par 11,8 postes à temps-plein.

Déjà 480 places occupées par les élèves en difficultés

Au niveau du Cycle et du secondaire II, le déploiement de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans (F018) se poursuit. Depuis la rentrée passée, tout élève doit désormais être en formation pré-qualifiante ou qualifiante, c'est une exigence constitutionnelle. En amont, pour éviter le décrochage, le soutien aux élèves en difficulté a été renforcé, tout comme leur repérage. En aval, le DIP a créé de nouvelles formations préqualifiantes, sorte de passerelles entre le Cycle et le secondaire II, comprenant plusieurs offres: des classes préprofessionnelles pour préparer à l’apprentissage, un an de stages par rotation, et un module de remobilisation individualisé (stages, appuis scolaires). L'an passé, ce système a évité que 400 jeunes ne décrochent. Mais il peut être encore plus efficient, selon les professionnels de terrain, qui avaient notamment constaté un taux d'absentéisme important.

Des modifications sont justement prévues. Le nombre d'heures dans le module de remobilisation a été revu à la hausse et deux éducateurs seront désormais présents en soutien. Il y aura moins de «zapping» dans les stages par rotation. Ceux-ci seront moins nombreux mais plus longs et plus ciblés sur les attentes du jeune.

Le système se développe également, avec des partenaires externes: durant l'automne, 20 places de stages en entreprise, avec un encadrement fourni par le DIP, seront offertes par des entreprises partenaires pour découvrir ou confirmer un choix de métier. Le reste du dispositif F018 est reconduit et 480 places sont déjà occupées.

Prémisses de la refonte du Cycle

Du côté du cycle d'orientation, de petits changements avant la révolution. Le système mis en place en 2011, avec ses trois niveaux, est un échec pour les élèves les plus faibles, le DIP l'a reconnu. Anne Emery-Torracinta a déjà plusieurs fois fait part de sa volonté de le réformer en profondeur et d'instaurer une nouvelle grille d'ici la fin de sa législature en 2023. Ce projet de refonte n'a pas encore été dévoilé mais quelques jalons sont déjà posés, dont certains pour cette rentrée.

Ainsi, les élèves du regroupement élevé de 9e année (première année du Cycle) auront droit à une heure supplémentaire de langue et culture latine. Cet enseignement, dispensé à tous les 9e, gagne en visibilité: auparavant intégré dans la note de français, il apparaîtra désormais dans le bulletin scolaire.

L'éducation physique aussi est renforcée, dans le but de parvenir à une généralisation de trois heures de gym hebdomadaires pour tous les degrés du Cycle (c'est une exigence fédérale). A noter encore que les élèves de 10e année en section LC (degré moyen) pourront désormais choisir entre deux profils, «sciences appliquées» (nouvellement créé) ou «langues vivantes». Enfin, l'orientation scolaire et professionnelle est renforcée.

38 projets-pilotes numériques en test

Du côté de l'éducation par et au numérique, pas de grandes concrétisations mais une année laboratoire de tests. Suite à un appel à idées, 38 projets d'enseignants entrent en action cette année, sur l'expérimentation de nouvelles façons d'enseigner comme sur la prévention des risques du numérique. Ces projets seront évalués en fin d'année en vue d'une éventuelle généralisation.