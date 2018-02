Une réforme écologique vire à la revanche fiscale

Cela devait être une réforme fiscalement neutre et écologiquement positive, mais elle vire à l’affrontement. Le projet du Conseil d’État visant à encourager l’acquisition de véhicules électriques a pris une tournure inattendue lors de son examen en commission parlementaire. La droite le soutient, mais dans une version largement modifiée que la gauche, du coup, combat.

En juin, dans le cadre de sa stratégie pour promouvoir l’électromobilité, le Conseil d’État a transmis aux députés un projet de loi incitatif. Il prévoyait la possibilité d’exonérer les véhicules peu polluants pendant une durée allant jusqu’à trois ans après leur immatriculation et les véhicules 100% électriques jusqu’à six ans.

Afin de compenser le manque à gagner, l’Exécutif relevait de dix francs par an les taxes prévues sur les véhicules à essence en fonction de leur puissance. Le tarif plancher passait ainsi de 179 à 189 francs, avec des effets amplifiés ou au contraire atténués dépendant du malus ou respectivement du bonus dépendant, lui, des émissions polluantes de l’engin. Un ajustement à la hausse (soit un supplément annuel de deux francs) était aussi prévu pour les motocycles, leurs homologues électriques devant eux aussi être candidats à l’exonération. Les recettes de l’État seraient restées indemnes, malgré le cadeau aux véhicules propres.

«Des hausses insidieuses»

Mais en commission fiscale du Grand Conseil, rien ne s’est passé comme le gouvernement l’espérait. La majorité de droite a maintenu l’exonération de l’électromobilité, mais elle l’a reformulée afin que cette mesure ne soit plus facultative pour l’Exécutif, mais obligatoire et pour la durée maximale envisagée. La même majorité a biffé les compensations prévues aux dépens des engins classiques carburant au pétrole. Voilà qui fait grincer des dents à gauche. Auteur d’un rapport de minorité, le député PS Romain de Sainte Marie relève que les retouches de la majorité n’ont fait l’objet d’aucune estimation de leur impact financier. Pour lui, «il est certain que le projet de loi tel qu’amendé engendre des pertes fiscales».

Christo Ivanov, rapporteur de la majorité, s’explique. «On a fait d’une pierre deux coups, explique cet UDC. On a agi ainsi car on a découvert que le Conseil d’État procède à des hausses insidieuses des impôts sur les véhicules par voie réglementaire. Alors que Genève subit des taxes en la matière parmi les plus fortes de Suisse, ils passent par la bande et nous mettent devant le fait accompli. Qu’ils arrêtent de se moquer de nous!»

Une indexation généreuse

Le Conseil d’État dispose en effet d’une base légale pour répercuter l’évolution du coût de la vie sur certaines taxes. Concernant l’impôt sur les véhicules, l’Exécutif a fait relever dès 2012 à 179 francs le barème plancher qui datait de 2002 et figurait dans la loi à hauteur de 165 francs. A-t-il bien agi? Vérification faite, il a eu la main un peu lourde. L’ajustement est de 8,48% alors que, selon la statistique fédérale, le renchérissement n’a atteint que 6,7% sur cet intervalle de dix ans. Ensuite, l’inflation négative depuis 2012 n’a pas occasionné de correction à la baisse.

Quant aux taxes auto, sont-elles vraiment exorbitantes? Tout dépend du modèle. Si on se fie à un comparatif du TCS, une Porsche genevoise subit certes un impôt record en Suisse, mais le détenteur d’une Fiat 500 est taxé à Genève bien en dessous de la moyenne nationale.

Reste que la majorité de droite de la commission a vu rouge. Elle propose de profiter de la réforme pour retirer au gouvernement sa capacité d’indexer ce genre de taxes et de confier cette mission au Parlement. L’impôt sur les véhicules n’est pas seul touché par la manœuvre. Le Conseil d’État perdrait aussi son levier sur la taxe personnelle, l’impôt sur les bateaux ou celui sur les compagnies d’assurances incendie…

La majorité de droite témoigne ainsi d’une «véritable méfiance» envers un Exécutif qui est pourtant de son bord, s’étonne Romain de Sainte Marie. «Par petits coups de canif, c’est l’impôt auto lui-même que la droite cherche ainsi à démanteler», proteste Jean Batou, député d’Ensemble à gauche et auteur d’un autre rapport de minorité. Lequel relève que sa formation aurait soutenu le projet gouvernemental initial même si elle le jugeait «timide». Le dernier mot reviendra au plénum du Grand Conseil, voire au peuple en cas de référendum. (TDG)