Une quinzaine de jeunes avec des tasers samedi soir à Perly

«Cela commence à prendre d'autres proportions», confie le maire de Perly, Steve Delaude. Samedi soir, peu après 19h, une quinzaine de jeunes de Saint-Julien ont débarqué dans le village frontalier avec des tasers, ces pistolets à impulsion électrique. Ils voulaient se venger des événements de la semaine passée. Un jeune de Perly a été blessé. Quatre auteurs présumés ont été interpellés par la police. Tous sont mineurs.

Pour rappel, le week-end dernier, un jeune de Perly avait été victime d'une tentative de racket par des mineurs de Saint-Julien. Témoins de la scène, des adolescents de la commune étaient venus en renfort. Des coups avaient alors été échangés entre les deux groupes.

Ce dimanche, Steve Delaude oscille entre l'appréhension de voir la situation s’aggraver et la satisfaction d'avoir permis d'éviter qu'elle dégénère. «Durant la semaine, j'avais entendu des bruits que des jeunes de Saint-Julien voulaient se venger, relate-t-il. Ces éléments me paraissaient suffisamment probants pour ne pas les prendre à la légère. J'en ai informé la police. Samedi soir, nous étions donc prêts. Lorsque le 117 a été alerté, une patrouille était déjà dans le village et a pu intervenir très rapidement.» Pour le maire, c'est désormais à la Justice de faire son travail: «En tant qu'autorités communales, nous faisons le maximum mais il y a des limites à nos actions.»

Ces derniers événements interviennent dans un contexte particulièrement tendu. Entre fin juillet et mi-octobre, quatre femmes âgées de 50 à 75 ans ont été victimes de vols à l'arraché brutaux dans le village. Une séance d’information avec la police est organisée par la Mairie mercredi soir pour tenter de rassurer la population.