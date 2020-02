Une quarantaine de vols annulés à Genève Aéroport en raison de la tempête

C'est imminent. La tempête Ciara devrait gagner la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs vols au départ de Genève ont d'ores et déjà été annulés. On en dénombre une quarantaine ce dimanche soir, précise Madeleine von Holzen, porte-parole de Genève Aéroport. Si l'on prend également en compte ceux qui devaient atterrir à Cointrin dimanche, 80 vols auront été annulés au total. D'autres suppressions ou modifications de plans de vol sont à prévoir lundi.

Ce sont essentiellement les vols à destination de la Grande-Bretagne qui sont concernés, mais d'autres destinations comme Paris et Amsterdam sont également touchées. Les voyageurs sont invités à se renseigner directement auprès de leur compagnie ou sur le site internet de l'aéroport.

«Cellule de crise»

De son côté, la CGN, la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, a fait savoir qu'elle suspendait «tous ses services» pour la journée de lundi.

À Genève, les pompiers du Services d'incendie et de secours (SIS) de la ville ont ouvert une «cellule de crise», qui sera activée avec l'arrivée de la tempête. «La Centrale d'engagement et de traitement des alarmes a été renforcée pour traiter les appels et les effectifs dans les casernes sont au complet», indique le commandant du SIS Nicolas Schumacher.

La tempête Ciara est attendue en Suisse entre dimanche soir et mardi soir sur le versant nord des Alpes et dans les Alpes. MétéoSuisse a émis un avis de degré 3 (sur 5) pour Genève et l'arc lémanique. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à des vents allant de 90 à 110 km/h en plaine. «Nous sommes sur le qui-vive, souligne le commandant Nicolas Schumacher. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une alerte de ce niveau-là.»