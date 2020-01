Une quarantaine de jeunes occupent le Grütli

Une quarantaine de jeunes occupent la Maison des arts du Grutli depuis 15h. Le Collectif de Lutte MNA (ndlr: pour mineurs non accompagné) est à l'origine de la mobilisation. Il dénonce la situation dramatique des mineurs non-accompagnés à Genève et demande à l'État une prise en charge digne et adaptée pour ces jeunes migrants. «Un courrier a été envoyé au gouvernement pour l'inviter à discuter. Nous resterons là tant que nous n'aurons pas trouvé de solution», affirme Léa, membre du Collectif.

Développement suit.