Une publicité pour un institut privé fait scandale

Une haute école privée a mis en ligne, jeudi de la semaine dernière, un spot publicitaire dans lequel on peut voir un homme sauter en parachute du sommet de la tour du Lignon. La pratique en question, le base jump, étant souvent critiquée pour ses risques, la vidéo choque les habitants, rapporte «20 minutes».

Le base jump est un sport qui consiste à sauter en parachute d’un point fixe. Comme toute discipline de sport extrême, il nécessite de l’entraînement ainsi que de nombreuses précautions, surtout en milieu urbain. En effet, les obstacles y sont plus nombreux, sans compter la présence de passants.

Les habitants du Lignon sont inquiétés par le nombre croissant de base jumpers se servant de la tour comme d’un point de saut. La vidéo mise en ligne par l’institut pour recruter de nouveaux élèves utilise de plus le slogan «Lance-toi!» Le maire de Vernier, Martin Staub, déplore le choix de cette publicité, qui selon lui encourage «une pratique très dangereuse».

D’un point de vue légal, le base jump en ville n’est pas interdit. Si la personne visible dans la vidéo avait l’autorisation de se trouver sur le toit de la tour du Lignon, qui reste une propriété privée, rien ne l’empêchait de sauter.

En réalité, le saut a eu lieu il y a déjà plusieurs années. Il avait été utilisé pour un premier spot mis en ligne sur la page Facebook de l’établissement scolaire en juin 2018, où il a été vu moins de 800 fois. La vidéo postée la semaine dernière, pourtant très similaire et utilisant le même slogan, a suscité bien plus de réactions et dépasse les 16 000 vues.

L’institut se défend des critiques dirigées contre sa campagne publicitaire et assure que si le but était de faire réagir, il n’était pas de froisser. Le choix du base jump s’est fait car la discipline est perçue comme un sport de jeunes, ce qui correspond au public visé.