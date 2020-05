Une proposition de boucle ferroviaire est recalée

Le Grand Conseil ne semble pas emballé par le projet alternatif de boucle ferroviaire à l’aéroport. Sa Commission des travaux a rejeté la proposition de feu le député PLR Rolin Wavre de lui allouer un crédit d’études de 1,8million de francs. Un refus net: 11 voix contre 3 et 1 abstention. Seul le MCG appuie pleinement cette proposition; le PLR est divisé.

Le Grand Conseil examinait pour la deuxième fois le projet de l’ingénieur Rodolphe Weibel, après avoir classé à l’unanimité, en 2016, une pétition qui le soutenait. Ce retraité vaudois a repris à son compte le plan abandonné des CFF d’ouvrir le cul-de-sac de la gare de Cointrin pour la connecter à la ligne de la côte lémanique. Genève cesserait alors de fonctionner comme terminus des grandes lignes suisses. Les trains venant décriraient une boucle dans le canton, desservant l’aéroport puis Cornavin (ou l’inverse), avec un seul passage au lieu de deux dans la gare centrale, ce qui résoudrait son actuel engorgement.

Devis contestés

Selon les thèses de Weibel, son projet, qu’il devise à un milliard de francs, se substituerait aisément aux plans officiels, qu’il évalue à 5milliards (soit le cumul de la gare souterraine de Cornavin, dont la construction est décidée pour la période 2024-2031, de son extension ultérieure et de la raquette Cornavin-Nations-Aéroport-Meyrin, voulue par le Canton). Les ouvrages ferroviaires qu’il préconise sur une dizaine de points du réseau permettraient en outre, à son sens, des liaisons directes entre la Rive gauche et l’aéroport: ce dernier argument vient de faire l’objet d’une pétition adressée au Conseil d’État.

Face aux députés, le Canton et les instances nationales (CFF, Office fédéral des transports) ont mis en pièces l’argumentaire. Le projet de Rodolphe Weibel a pour défaut d’allonger d’une dizaine de minutes le parcours vers Genève des trains qui commencent par emprunter la boucle, ce qui risque de déséquilibrer la répartition des passagers sur un réseau déjà saturé. Le fait que Genève ne soit plus traité comme un terminus empêche une remise à l’heure des trains, leur nettoyage, et cela est jugé incompatible avec l’horaire cadencé, clé de voûte de l’organisation ferroviaire du pays, ce que réfute Weibel. Les devis avancés par ce dernier sont critiqués: ils seraient «largement» sous-évalués. Son concept produirait une coûteuse offre excédentaire.

«Isoler complètement Genève»

En commission, les CFF ont averti n’avoir, en cas d’adhésion des députés au projet Weibel, «aucune volonté de réadapter tout le système pour une spécialité faite à Genève» et que, selon eux, la seule solution serait «d’isoler complètement Genève». L’Office fédéral des transports a prévenu qu’il n’y a ni financement ni feu vert politique pour une alternative, alors que la gare souterraine est, elle, votée et financée.

La minorité, pour sa part, juge qu’une étude comparative s’impose, que le projet officiel provoquera des travaux insupportables au centre-ville et que la commission aurait bâclé son examen. Elle réclame par ailleurs que la Commission parlementaire des transports, qui a assisté à une partie des auditions, soit elle aussi appelée à se prononcer.