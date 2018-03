Une procureure est suspectée d’avoir détruit un enregistrement

Le fait est rarissime. Le Ministère public doit enquêter sur les agissements d’une procureure dans le cadre d’une procédure genevoise. Cette magistrate, qui est désormais récusée, est suspectée d’avoir détruit un enregistrement l’an dernier durant une audience dans son cabinet à la route de Chancy.

Destruction mystérieuse

Toute cette affaire débute en 2015. T., une femme accusée par sa cousine de l’exploiter, se retrouve poursuivie pour traite d’êtres humains. T. se défend en expliquant en cours d’enquête que sa cousine avait appelé un proche pour lui dire finalement que ses accusations étaient fausses et qu’elle avait agi pour obtenir de l’argent et des papiers. Des propos qui auraient été enregistrés, à son insu, par ce proche. Le 27 mars 2017, ce témoin est convoqué par la procureure lors d’une audience. C’est dans ce contexte que l’enregistrement sera mystérieusement détruit. Dans le procès-verbal, on apprend que le témoin souhaite demander à écouter cet enregistrement qui dure dix-neuf minutes. Ses propos sont retranscrits ainsi: «Vous ( ndlr: la procureure ) effacez cet enregistrement en présence des parties et de moi-même, n’importe quel élément provenant de cet enregistrement étant de toute manière irrecevable.» Selon T., il s’agissait pourtant d’une preuve cruciale de la calomnie dont elle dit faire l’objet. Après la destruction du document, cette dernière porte plainte contre la procureure pour abus d’autorité.

Plainte classée

En novembre, le Ministère public écarte cette plainte pénale. Son ordonnance de non-entrée en matière (ONEM) relève que l’enregistrement provenait d’une infraction pénale puisque la personne enregistrée n’aurait pas donné son accord: «Au vu des incertitudes sur l’exploitation d’un tel enregistrement, l’acte ne pouvait être qualifié de manquement important à un devoir de fonction.» T. fait recours contre cette décision et gagne aujourd’hui une première manche: dans un arrêt du 27 février, les juges de la Chambre pénale de recours estiment qu’une enquête doit bel et bien être faite par le Ministère public pour «éclaircir le déroulement des faits (…) pour déterminer si la conversation a été écoutée et si l’enregistrement a été effacé (ndlr: et par qui) avec l’accord des parties».

Levée d’immunité

La procureure se retrouve à ce jour récusée dans le cadre de cette procédure, selon un second arrêt rendu également le 27 février par la Chambre pénale de recours. «En présentant (ndlr: à la Chambre) un déroulement de l’audience diamétralement opposé à celui qu’elle a protocolé dans son procès-verbal, la procureure a fait naître une apparence objective de manque d’impartialité dans la recherche de la vérité.» Sommé de mener l’enquête, le Parquet pourrait donc demander prochainement au Grand Conseil la levée de l’immunité de la magistrate du pouvoir judiciaire. D’après les arrêts que nous avons consultés, la procureure conteste avoir effacé elle-même l’enregistrement au cœur du conflit. Elle soutient qu’il a été diffusé et entendu dans sa totalité par les sept personnes présentes lors de l’audience, que les propos n’étaient pas pertinents et que T. ne s’est pas opposée à l’effacement du document sonore.

Pour la Chambre pénale de recours, cette conversation n’a pas été intégralement écoutée, comme le laisse entendre la procureure, mais plutôt d’emblée effacée, sans que l’on sache clairement à ce stade par qui. Le fait que T. n’ait pas immédiatement réagi durant l’audience à la destruction du document ne signifie pas qu’elle l’approuvait. Contactés, Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats de T., n’ont pas souhaité faire de commentaire. (TDG)