Une pétition s'oppose aux coupes prévues au Collège

Mi-janvier, le Département de l’instruction publique (DIP) annonce des économies au Collège. Ces mesures sont présentées comme la conséquence du refus d’une majorité du Grand Conseil – Entente et MCG – d’octroyer de nouveaux postes au Département de l’instruction publique (DIP). Le DIP en demandait 197, dont 120,5 postes indiqués comme liés à la croissance des effectifs.

Alors pour absorber cette hausse sans moyens supplémentaires, le DIP prend des mesures. Dès la rentrée 2020 au Collège, des cours facultatifs et activités hors grille horaire seront supprimés, tout comme ces «plus» offerts aux élèves qui le souhaitent, soit la possibilité d’ajouter à leur cursus une heure d’approfondissement, généralement en langue. D’autre part, le nombre et la durée des sorties scolaires et des voyages d’études seront revus à la baisse.

Ces économies font bondir l’Union du corps enseignant secondaire genevois. Avec la Fédération des Associations de Parents d’élèves du Post-Obligatoire (FAPPO), la Conférence Universitaire des Associations d'Etudiant.e.s (CUAE) ainsi que les associations des élèves de l'enseignement secondaire II genevois (SOUPÔ), il a lancé mardi une pétition pour demander le maintien des options d’approfondissement et des options spécifiques supplémentaires. «Nous ne pouvons accepter la décision de dégrader la formation des élèves. Une école «inclusive» se doit d'offrir à tous les élèves, y compris les plus motivés, les moyens de se former à la hauteur de leurs attentes.»

Ils soutiennent que l'option d’approfondissement en langue permet aux élèves de se perfectionner dans une autre langue étrangère, «un atout qui ouvre l’accès aux programmes de master de certaines filières universitaires, et demeure nécessaire dans un marché de l'emploi compétitif et difficile d’accès».

Par ailleurs, en lien avec l’existence et le succès de la maturité bilingue (par enseignement ou par séjour) à Genève, «cesser d’offrir l’option d'approfondissement pour des élèves évidemment plus avancés est une aberration».

L’Union appelle la Commission des finances du Grand Conseil à accepter les crédits supplémentaires liés à l’augmentation du nombre d’élèves. Enfin, le syndicat estime que la gouvernance interne et les nombreuses réformes portées par le DIP ont fortement mobilisé ses ressources humaines et financières. Elle invite le Département à «revoir son agenda et, considérant ses difficultés à obtenir les moyens qu’il demande, à centrer sa mission prioritairement sur le maintien des conditions d’enseignement et sur la qualité de la formation des élèves.»