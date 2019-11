Une pétition réclame plus de «places publiques»

Carouge manque de places publiques. C’est du moins l’avis de certains habitants. Une pétition a été déposée à la mairie pour demander davantage d’espaces de rencontre en dehors du centre historique. Le texte a recueilli plus de 1000 signatures.

«Dès qu’on sort du Vieux-Carouge, il y a très peu de lieux où les gens peuvent se rencontrer et discuter», regrette Georges Mauron, l’un des auteurs de la pétition. Six quartiers sont particulièrement pointés du doigt: la Fontenette, la Tambourine, Grosselin, les Tours, les Noirettes et enfin le PAV (Praille-Acacias-Vernets). Dans tous ces secteurs, les aménagements sont insuffisants, selon les pétitionnaires.

Leurs demandes sont modestes. Ces habitants réclament essentiellement des bancs et des tables pour pique-niquer. «Au Boulodrome, aux Tours de Carouge, il n’y a que deux tables et souvent, en été, nous nous chamaillons pour les occuper», rapportent-ils. Rédigé essentiellement par des aînés friands de fraîcheur durant la saison chaude, le texte insiste sur l’importance d’installer ce mobilier urbain à l’ombre.

«Cette pétition part d’une bonne intention, réagit la maire de Carouge, Stéphanie Lammar, qui a signé le texte. Tout ce qui permet aux gens de se rencontrer et de créer des liens est positif.» La magistrate reconnaît que ce type d’équipements manque dans certains quartiers, notamment au bas des immeubles qui ont remplacé l’ancienne cité Familia, en face de la piscine de Carouge. Elle attire cependant l’attention sur le fait que des bancs et des tables ne peuvent pas être placés n’importe où. «En les installant sous des fenêtres, nous courons le risque qu’ils génèrent davantage de problèmes que de points positifs», souligne Stéphanie Lammar. Elle note par ailleurs que la Commune évite volontairement d’équiper certains lieux pour préserver la biodiversité.