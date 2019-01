Une pétition pour des balcons à Carouge

Les habitants des logements sociaux situés dans les bâtiments blancs en face de la piscine de Carouge veulent des balcons. Ils ont déposé l’été dernier une pétition dans ce sens, munie de plus de 600 paraphes. «La récolte des signatures fut très facile car les habitants passant devant ces immeubles sont presque tous indignés par ce qu’ils appellent des cages humaines ou des containers», relève Henriette Stebler, auteure du texte. Les autorités carougeoises ont récemment décidé de soutenir leur demande.

Le complexe sis à la route de Veyrier appartient à la fondation de droit public Emma Kammacher. Il a remplacé l’ancienne cité Familia. Aujourd’hui composé de cinq immeubles, l’ensemble en comptera deux de plus l’été prochain. Au total, 335 logements sociaux seront ainsi concentrés dans ce périmètre de la Cité sarde.

Balcons supprimés

Sur les premiers plans du projet, un quart des appartements était doté d’une loggia. Cet élément architectural a cependant dû être abandonné pour des raisons financières. «À l’époque, le taux hypothécaire était beaucoup plus élevé et Mark Muller ( ndlr: ancien conseiller d’État chargé du logement ) avait la volonté de faire baisser de 20% les coûts des logements sociaux», explique Didier Prod’hom, vice-président de la fondation. Pour répondre aux exigences cantonales, la qualité des matériaux a également été revue, les immeubles rehaussés d’un étage et le parking prévu mutualisé avec la Commune.

Que pense la Fondation de la requête des habitants? Peut-elle y répondre? «La pétition nous fait réfléchir», répond Didier Prod’hom, également conseiller municipal à Carouge.

Pas les moyens de sortir

Le magistrat carougeois Nicolas Walder souligne que «les balcons offrent aux habitants un espace privé à l’extérieur.» Il relève que ce confort est d’autant plus important pour des habitants aux moyens limités qui «ne peuvent pas se payer une terrasse chaque soir d’été». Les immeubles de la route de Veyrier ne seraient pas les premiers à être équipés de balcons une fois achevés. Un ajout similaire a été réalisé sur des bâtiments à la rue Alexandre-Gavard, dans le quartier de la Praille.

Didier Prod’hom prévient que tous les appartements ne pourraient pas être dotés de balcons «en raison de problèmes de superposition». La priorité serait alors accordée aux grands appartements familiaux. Le vice-président précise que, s’il se concrétise, cet aménagement impliquera une légère hausse de loyer pour les locataires concernés.

(TDG)