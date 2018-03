Une pétition est lancée contre les éclusées du barrage du Seujet

Apparemment, l’apéro organisé ce samedi sur l’île Rousseau, pour fêter l’ouverture de la pêche en rivière, était un rendez-vous incontournable pour les politiciens en campagne électorale. Pas moins de trois conseillers d’État (Luc Barthassat, Antonio Hodgers et Serge Dal Busco), une conseillère administrative de la Ville de Genève postulant pour l'Exécutif cantonal (Sandrine Salerno) et plusieurs députés ou candidats: à en croire un habitué, jamais on n’avait vu autant d’élus à ce rituel saisonnier. En plus, vu le froid et les précipitations, il fallait vraiment être motivé!

En tout cas, les pêcheurs ont su tirer leur parti de cette affluence politicienne. Ils en ont profité pour lancer une pétition contre les éclusées du barrage du Seujet. Les éclusées consistent à ouvrir grandes les vannes du Seujet lors des pics quotidiens de consommation électrique. Cela afin d’augmenter le débit du Rhône et de booster la production hydroélectrique en aval, au barrage de Verbois, aux heures où le courant se vend le plus cher.

Or, les pêcheurs dénoncent l’impact négatif, pour les oiseaux d’eau, les batraciens et les poissons, de ce processus qui peut faire varier le niveau du fleuve de plus d’un mètre. «Ces variations brutales de débit se traduisent par la destruction d’habitats favorables à la faune aquatique et à sa reproduction, déplore le président de la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG), Christophe Ebener. Les rives deviennent verticales et instables, privant la population d’accès au Rhône. De plus, les baisses rapides du niveau du fleuve déconnectent les milieux naturels annexes et sont particulièrement nuisibles à la nidification des oiseaux aquatiques. Enfin, elles sont mortelles pour nombre de poissons et invertébrés qui finissent échoués sur des galets asséchés.»

Les pétitionnaires soulignent que ces changements brusques de débit peuvent aussi être dangereux pour les baigneurs. Ils demandent donc la suppression immédiate des éclusées, jugeant que les bienfaits d’une telle mesure l’emporteraient sur les bénéfices financiers des Services industriels de Genève (SIG), qui exploitent les barrages sur le Rhône genevois.

Le conseiller d’État Luc Barthassat, en charge de l’Environnement, se dit enthousiasmé par cette pétition: «Je la soutiens à 200% et j’espère qu’elle sera déposée au Grand Conseil le plus vite possible.» Selon le magistrat, mettre un terme à ces éclusées représenterait un manque à gagner de 2 millions de francs par an pour les SIG. «Il faudra peut-être qu’ils renoncent à cette somme. Les SIG sont ouverts à la discussion.»

Du côté des SIG, on indique qu'une étude a été lancée à la fin de l’année dernière sur cette question, et qu'une collaboration s'est mise en place depuis plusieurs années avec les milieux de la pêche pour préserver au mieux les milieux naturels. "Nous comprenons parfaitement le sens de cette pétition, assure Gilles Garazzi, membre de la direction générale des SIG. Toutefois, ces mesures doivent être financées. Si le conseil d’Etat nous demande de répondre positivement aux pétitionnaires, nous le ferons. Mais il faut noter que la Berne fédérale doit bientôt se prononcer sur ces questions des éclusées et proposer un financement." (TDG)