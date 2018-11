Une pétition demande la régularisation d’Ayop

«Nous ne lâcherons pas!» Malgré les victoires d’étape obtenues récemment, les membres de l’association Solidarité Tattes ne relâchent pas la pression sur les autorités genevoises. Vendredi, ce comité de soutien aux victimes de l’incendie qui a frappé le foyer de requérants d’asile des Tattes, en novembre 2014 à Vernier, a déposé une pétition au Grand Conseil et au Conseil d’État. Nanti de 2177 signatures, ce texte demande que soient octroyés des permis de séjour aux rescapés de ce sinistre qui avait fait un mort, un Érythréen de 29 ans. En particulier, Solidarité Tattes veut que Ayop Aziz soit régularisé. Ce jeune Africain s’était fracturé le crâne en sautant du troisième étage pour échapper aux flammes. «Il doit bénéficier d’un statut de victime et non plus de requérant d’asile, lance Viviane Luisier, membre de l’association. En effet, il a été gravement blessé à cause de l’incurie de l’État et des manquements dans la sécurité du site en cas d’incendie.»

Les récents développements permettent aux membres de Solidarité Tattes d’être optimistes. Car après avoir été incarcéré le 9 octobre pour infraction à la loi sur les étrangers, Ayop Aziz a été libéré le 2 novembre suite au recours de son avocat et à la mobilisation du comité de soutien. Mais cette libération était assortie d’une assignation à résidence, contre laquelle un nouveau recours a obtenu gain de cause mercredi. «Le fait que deux recours concernant Ayop aient été acceptés coup sur coup montre qu’il y a eu un acharnement policier et judiciaire contre lui, déclare Viviane Luisier. Cette assignation à résidence était ridicule! Quand on connaît un peu Ayop, on voit tout de suite que ce n’est pas un criminel.» L’assignation sera levée à la fin de la semaine prochaine.

Par ailleurs, Solidarité Tattes a reçu une réponse du Conseil d’État suite à la lettre ouverte publiée lundi. Celle-ci posait deux questions: où en est l’enquête sur les causes de l’incendie et les manquements à la sécurité, et que deviennent les sinistrés? «Le Conseil d’État nous dit que si une demande d’autorisation de séjour en bonne et due forme est déposée par Ayop, il pourrait y avoir une ouverture», confie Viviane Luisier.

En attendant, un goûter est organisé samedi dès 14 h dans la cour du foyer des Tattes, pour rendre hommage à l’Érythréen mort asphyxié dans l’incendie et exprimer un soutien à Ayop. Antoine Grosjean

(TDG)