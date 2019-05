Une pétition demande d’élargir les horaires de la ludothèque de Carouge

Des usagers de la ludothèque de Carouge se mobilisent pour soutenir la petite structure en proie à quelques difficultés. Une pétition munie de 155 signatures a été déposée au Conseil municipal en avril pour demander davantage de moyens et une extension des horaires d’ouverture.

Actuellement, la ludothèque située à l’avenue Vibert ouvre entre quatre et six heures par semaine. Pour Céline Lorenzi et son mari, parents d’un petit garçon de 2 ans, ce n’est pas assez. «C’est un endroit de socialisation formidable pour les enfants, en particulier pour ceux qui n’ont pas de place en crèche, observe la jeune maman. Durant l’hiver, ce serait agréable de pouvoir y aller plus souvent.»

Le problème réside dans le fait que la structure fonctionne uniquement avec des bénévoles. Or, il devient de plus en plus difficile de trouver des gens prêts à donner de leur temps. «L’équipe est à bout, elle réfléchit à réduire encore les horaires», note Céline Lorenzi. La magistrate carougeoise chargée de la petite enfance, Anne Hiltpold, confirme: «Nous avons lancé plusieurs appels pour recruter de nouveaux bénévoles mais c’est compliqué. Ceux qui ont besoin de la ludothèque n’ont pas le temps d’y travailler car ils ont souvent des enfants en bas âge.»

Les pétitionnaires préconisent l’engagement d’une ludothécaire par la Ville de Carouge. Anne Hiltpold répond que c’est une option à considérer. La conseillère administrative rappelle par ailleurs qu’une plus grande structure est prévue dans le cadre du projet de la Cité Léopard, à l’angle de la rue des Moraines et de la rue de la Fontenette.

Le hic: la nouvelle ludothèque ne verra pas le jour avant cinq ans. «Nous devons aujourd’hui réfléchir à ce que nous souhaitons faire en attendant», résume-t-elle. (TDG)