Une personne secourue avec succès au bord de l'Arve

Plusieurs véhicules de secours, feux bleus allumés, encolonnés sur la rive droite de l'Arve quand on vient du centre-ville: l'image retient l'attention des nombreux témoins qui circulent dans le secteur. Une femme se trouve sur la berge de la rivière, à la hauteur du 19, quai du Cheval-Blanc. Sa présence solitaire à cet endroit suscite l'appel inquiet d'un témoin à la centrale 118. Il est 17h57, les pompiers sont rapidement sur place, ainsi que la police et des moyens sanitaires. Une échelle à crochets suffit à faire remonter la personne, en l'éloignant du bord de l'eau. Elle n'est plus seule. C'est l'essentiel. (TDG)