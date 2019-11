Une peine ferme et un sursis pour les antispécistes

Une faute "conséquente" et du "mépris pour les règles en vigueur." Après deux jours d'audience, le Tribunal de police a rendu son jugement dans l'affaire des antispécistes poursuivis pour des caillassages de boucheries à Genève, l'attaque d'un abattoir à Perly et des locaux du service vétérinaire de l'État de Fribourg et l'occupation des abattoirs Bell, à Soleure.

Le principal prévenu, 28 ans, écope d'une peine de prison ferme d'un an pour dommages à la propriété et violation de domicile notamment.

Sa camarade, 22 ans, sera mise au bénéfice du sursis pour une période de 7 mois. La différence s'explique surtout car aucune preuve n'atteste de sa participation à l'attaque de l'abattoir dans la campagne genevoise.

Si la juge a rendu un verdict de culpabilité, elle a néanmoins acquitté les activistes sur plusieurs cas qui figuraient à l'acte d'accusation. Les jeunes antispécistes n'ayant été pris en flagrant délit, le doute a conduit le Tribunal à les acquitter pour le caillassage de certaines boucheries à Genève.

En revanche, les demandes en dédommagements formulées par les accusés en raison de leurs détention - onze et un mois - ont été balayées.

Rappel des faits: au début de l'année 2018, Genève se réveille plusieurs fois avec des stigmates de la nuit. Les bouchers sont visés dans leur patrimoine. Quand ils reprennent le travail au petit matin, ces artisans-commerçants découvrent les grosses pierres qui ont fracassé leurs vitrines, des autocollants désignant une boutique "spéciste" et des tags. Du Molard aux Grottes, des Eaux-Vives au Grand-Lancy, les victimes déposent des plaintes et expriment leur incompréhension. Pourquoi eux, des artisans de quartier à mille lieux des grands abattoirs dont les images choquent le public? "Des symboles", répondent les antispécistes dans des vidéos qu'ils postent en guise de revendication sur les réseaux sociaux.

Ces mêmes activistes attaqueront également des abattoirs. Après la marche contre le spécisme de l'été 2018, les locaux exploités par Proferme SA et Volailles importations SA à Perly seront souillés. Là, les dégâts coûtent cher. Des pastilles de javel sont mélangées à sept tonnes de volaille. Outre les souillures, le sabotage de l'outillage industriel fait grimper la facture des déprédations à plus de 70 000 francs.

Les enquêteurs mettront trois mois à identifier le principal suspect. Il se trouve en Valais, a quelques condamnations à son actif et, dans son sac, le matériel qui a servi à attaquer l'abattoir de Perly.

De là, d'autres suspects sont identifiés. En particulier une jeune femme de 22 ans, dont l'ADN a été identifié sur des autocollants plaqués sur les devantures des magasins caillassés.

Un an plus tard, l'enquête menée par le procureur Adrian Holloway est bouclée. Trois prévenus et dix-huit cas de vandalisme figurent à l'acte d'accusation. Pour le Ministère public, les activistes ont aussi agi hors des frontières cantonales. À Fribourg (vitres brisées et tags sur les bâtiment du Service vétérinaire) et à Soleure, où les antispécistes se sont enchaînés dans les locaux du géant Bell pour interrompre l'activité de l'abattoir.

Si ce procès a été marqué par le silence des prévenus - ils ont contesté les faits, refusé de répondre aux questions et leurs avocats ont contesté la validité des preuves - l'incarcération du principal militant durant 11 mois pourrait peser de tout son poids. Car le Tribunal fédéral a rendu une décision importante à quelques jours de l'ouverture d'une audience très attendue. L'emprisonnement à Champ-Dollon durant plus de 300 jours a été "excessif". Des mesures de substitution - bracelet électronique, interdiction de périmètre, etc. - auraient suffi, ont décrété les juges fédéraux.

Aujourd'hui, la défense exige des dédommagements importants (200 par jour). Dans cette affaire destinée à se poursuivre en appel, la question du long emprisonnement du jeune militant rejaillira forcément.