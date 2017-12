Avec les Fêtes prend fin une distribution inédite à Genève. La «p’tite poubelle verte» – baptisée ainsi par l’État – était livrée depuis septembre 2016. Trente communes et 185 000 ménages ont reçu le petit cageot troué et les sacs compostables qui vont avec. Le résultat d’un pari unique en Suisse.

Genève est le dernier canton à miser sur la sensibilisation pour inciter la population au recyclage. Tous les autres cantons ont adopté une taxe au sac, un système qui incite financièrement les utilisateurs à moins jeter à la poubelle. Le choix genevois n’a pour l’instant pas fait ses preuves: avec un taux de recyclage des déchets de 47,06% en 2016, le bout du lac est en queue de peloton en Suisse. La «p’tite poubelle verte», pratique et sobre, doit contribuer à corriger le tir.

12 millions de sacs vendus

En attendant, l’objet fait des émules à Gland, où se trouve BioApply, la société qui l’a conçu. Comment? En imaginant un contenant en plastique recyclé percé de petits trous – une aération qui vise à sécher le contenu des sacs en bioplastique qui s’y insèrent, et ainsi à éviter les odeurs. Sur le couvercle, les perforations qui donnent sur l’ouverture du sac sont minuscules, ce qui empêche les moucherons de s’immiscer. Sa taille est adaptée au format des cuisines de la marque Müllex, si répandues dans le pays. Il ne reste plus qu’à placer la nouvelle venue sous l’évier, à côté de la poubelle, ôter le sac une fois rempli et le déposer dans le conteneur collectif en sortant. Quant aux sacs, BioApply en aura vendu douze millions cette année; parmi ses grands clients figurent le canton du bout du lac et Migros Genève. La jeune pousse lancée en 2006 recense six employés. Et elle en cherche un septième.

Des sacs compostables, elle en conçoit une cinquantaine de modèles différents, et leur matière première a évolué depuis ses débuts, en 2006. «Nos nouveaux bioplastiques sont désormais également issus du chardon», indique Frederic Mauch, fondateur de BioApply. «Avant, ils étaient faits principalement avec de l’amidon de pomme de terre ou de maïs, mais avec le chardon, une plante qui consomme peu d’eau, le bilan écologique est encore meilleur.» La p’tite poubelle verte est en plastique fossile recyclé, les sacs sont d’origine végétale.

La matière première change, mais la fabrication reste la même: le plastique, végétal ou fossile, est transformé en granulés, chauffé et conditionné en sac dans des usines en Europe avant d’être distribué par BioApply, sous la marque EcoCompobag, et par ses concurrents, comme Compo-bag, une marque privilégiée par Coop ou Lidl. Migros Genève, qui travaille avec plusieurs fournisseurs dont BioApply, fait état de très bonnes ventes dans ce secteur.

Fin du sac en plastique?

Les sacs de BioApply s’écoulent à travers la Suisse, mais aussi en France et en Allemagne auprès de près de 500 clients différents, de Manor à Aperto en passant par des pharmacies, boulangeries, hôtels et administrations. Les sacs utilisés dans le commerce peuvent servir dans un deuxième temps pour le compost. «En 2006, quand j’ai lancé l’entreprise, les sacs biodégradables étaient cinq fois plus chers. Désormais, la différence s’est estompée, estime Frederic Mauch. Les sacs en plastique finiront par disparaître.» Reste que pour l’heure, à peine 2% des sacs en plastique seraient biodégradables en Suisse.

Les sacs accompagnant la «p’tite poubelle verte» – à Genève, une première recharge a été offerte – ont une double certification: ils peuvent être compostés à la maison et de façon industrielle. En moins de douze semaines, ils se confondent avec la nature et ne laissent aucune trace toxique. Leurs cousins en plastique traditionnel, issus du pétrole, ont eux besoin de plusieurs centaines d’années pour disparaître, non sans polluer les sols. (TDG)