Une offensive judiciaire contre les «mauvais» patrons est lancée

En 2018, pour l’ensemble de la Suisse, il n’y a eu en tout et pour tout que six sanctions pénales pour infraction à la loi sur le travail (par exemple le non-respect des horaires de travail). Et seuls trois cantons ont infligé des amendes, pour un montant total de 10 000 francs! À Genève, l’Inspection paritaire des entreprises (IPE) a décidé de passer la vitesse supérieure en accord avec le Ministère public. Une première condamnation pénale vient de tomber et est entrée en force, alors que quatre autres procédures sont en cours.

Datée du 8 juillet 2019, l’ordonnance pénale concerne l’exploitant d’un café-restaurant. Il lui est reproché d’avoir imposé à ses cinq employés une durée journalière de travail allant de quatorze à dix-huit heures. Si la procédure pénale a été engagée, c’est qu’il lui est demandé une mise en conformité à la loi depuis octobre 2018. Sans que cela ne soit suivi d’effet.

Une amende et un sursis

Cet homme a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende ayant été fixé à 150 francs. La peine est donc de 13 500 francs mais est assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. En revanche, l’amende de 2700 francs est, elle, à payer tout de suite. De même que les frais de justice, qui se montent à 510 francs. Le condamné n’a pas recouru contre l’ordonnance.

Parmi les autres procédures en cours, l’une concerne un chantier du tram sur lequel, lors de la canicule de l’été, l’employeur n’avait pas pris les dispositions pour protéger la santé de ses employés: pauses régulières et alimentation en eau. Un autre dossier touche le secteur de l’hôtellerie.

Concurrence déloyale

«Cela faisait un moment que nous souhaitions engager des procédures pénales dans les cas où l’employeur n’entendait visiblement pas se mettre en conformité, explique Joël Varone, président de l’IPE et représentant des syndicats. Notre crainte était que tant que des sanctions un peu dures ne seraient pas prises, l’incitation à se mettre en règle ne serait pas très forte pour les plus récalcitrants.»

«Il faut toutefois préciser que cela ne concerne que des cas limites, souligne Isabelle Vaudaux, membre du comité et représentante des employeurs. Ce sont des gens qui persévèrent malgré tous les avertissements. Cela représente une dizaine de situations par an.»

Il n’empêche, elles existent et l’impunité donne un très mauvais exemple. «Le but est d’éviter les dérives, poursuit Stéphanie Ruegsegger, également du comité pour les associations patronales. Il faut que toutes les entreprises se conforment aux règles du jeu afin qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale entre elles.»

La justice au diapason

Cette volonté de durcir le ton a été discutée en amont avec le Ministère public, et plus précisément avec la procureure Séverine Stalder. «Le Ministère public a toujours eu l’intention de mettre l’accent sur ce type d’infractions, assure-t-elle. Le problème, c’est que jusque-là, nous recevions très peu de dénonciations.»

Elle précise également que la justice reçoit par d’autres voies, principalement l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (l’Ocirt), des dénonciations portant sur du travail au noir. La procureure ajoute que les rencontres avec l’IPE ont surtout permis de mettre au point les éléments nécessaires à la constitution d’un dossier en vue d’instruction. «Les dénonciations ont commencé l’année dernière, conclut-elle. Il est par conséquent un peu tôt pour un premier bilan. On manque de recul.»

Une inspection unique en Suisse

Active depuis mai 2016 seulement, l’IPE est une structure unique en Suisse dans le domaine du contrôle du marché du travail. Il s’agit d’une inspection de milice, voulue par les partenaires sociaux et dont le principe a été plébiscité par le Grand Conseil.

L'IPE compte 24 inspecteurs, 12 représentants syndicaux et 12 représentants patronaux. Son travail complète les inspections effectuées par les deux autres entités actives dans le ce domaine. Il s'agit d'une part de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et, d'autre part, des commissions paritaires.