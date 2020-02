Une nouvelle école pour les petits Meynites

Élections municipales 2020 Le maire s’en va. Les trois candidats à sa succession veulent tirer un trait sur les «affaires» qui ont secoué la Commune. Plus...

Élections municipales 2020 Deux candidats sont en lice pour le poste de maire: la sortante et l’ancien secrétaire général de la commune. Plus...

Restaurants communaux La Commune injecte près de 2 millions à La Closerie et 1,2 million au Lion d'Or. Et résilie le bail du Passing. Plus...