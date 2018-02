Une nouvelle cheffe à la tête de la police municipale

C'est une femme et «c'est la meilleure pour ce poste», selon les mots de Guillaume Barazzone, conseiller administratif chargé de Département de l'environnement urbain et de la sécurité (DEUS) à la Ville de Genève. Elle, c'est Christine Camp. La Première-Lieutenante prendra la tête de la police municipale dès le 1er mars. Un corps qu'elle a rejoint en 2001. «Elle comprend parfaitement les enjeux stratégiques et opérationnels», poursuit le magistrat qui «se réjouit par ailleurs que ce soit une femme». A noter, 83% des APM sont des hommes.

Cette nomination s'accompagne d'un changement administratif: la police municipale devient un service indépendant. «A coût constant», précise Guillaume Barazzone. «La police muncipale est passée de 100 à 200 APM. Elle a gagné des compétences. Cette création permet de lui donner une meilleure visibilité». (TDG)