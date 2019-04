Une mousse de Chambésy devient partenaire officiel du Tour de Romandie

Des fixies côtoient une chambre à air en boyau, un livre sur Jacques Anquetil et des affiches en noir et blanc. Un vieux dérailleur repose à côté de vélos en carbone. Et il y a les bières, dans tous les coins, en petites et grandes bouteilles, en fontaine. Un nectar qui porte fièrement le nom de l’atelier, en passe de se faire une réputation au-delà de Pregny-Chambésy, sa commune d’origine. La Velosophe est en effet devenue la bière officielle du Tour de Romandie, qui débute ce mardi.

Pour cette mousse artisanale initialement destinée à faire connaître la boutique du chemin de Valérie, «une nouvelle ère commence», selon ses créateurs, Andrea et Damien Bisetti. Ce rafraîchissement spontané lancé en 2012, dans le jardin familial, et brassé chez un ami en Allemagne depuis 2014 va de surprise en surprise. «Il y a tout de suite eu un engouement pour notre bière, on ne s’y attendait pas», indique Andrea.

Le retour d’Yvette Horner

L’an dernier, 120 000 bouteilles ont été écoulées, surtout en Suisse, en France et en Belgique, pour un chiffre d’affaires qui avait déjà augmenté de 28%. Cette année, le Tour de Romandie va accroître sa visibilité comme jamais. Produits en édition limitée, 7000 flacons arborent le label de la course de l’UCI World Tour.

Cette étape royale débute en novembre, avec un coup de fil de Richard Chassot, le directeur du Tour, qui cherche un partenaire. Il n’en faut pas plus pour que ces passionnés de cyclisme et d’histoire ressortent leur ancienne Peugeot 404 (un véhicule associé à l’histoire du Tour de France) et la repeignent aux couleurs grise et rose de la Velosophe Cyclist Beer. Elle précédera les coureurs et, sur son toit, un ami cycliste muni d’une perruque rousse jouera de l’accordéon. Les experts du guidon y verront un hommage à Yvette Horner, une musicienne française qui s’est fait un nom dans la caravane du Tour de France au milieu du XXe siècle.

En 1986, Damien Bisetti est champion suisse de BMX. En 1989, il dispute les championnats du monde de VTT. En 1991, fort du diplôme de l’École hôtelière de Lausanne et de deux apprentissages, en boucherie-charcuterie et en cuisine, il part faire ses armes dans un palace de Bangkok.

Histoire, bicyclette, hôtellerie? Une marque de fabrique chez les Bisetti. L’arrière-grand-mère de Damien tenait un hôtel dans la Vieille-Ville. Son grand-père bistrotier a présidé la Pédale des Eaux-Vives. Damien dirige Le Reposoir, un restaurant que son père cycliste a tenu avant de prendre sa retraite. La cinquième génération semble prête: le fils aîné d’Andrea et Damien commence l’École hôtelière et le cadet ne lésine pas sur le sport.

«Mieux que le Coca-Cola»

Boire de l’alcool et vaincre des cols? Pas incompatible, selon Damien. «La Velosophe n’est pas trop forte (taux d’alcool de 4,9%) ni trop gazeuse. Elle est 100% naturelle, non pasteurisée, contient des protéines, du calcium, des vitamines, c’est bon pour récupérer après l’effort, mieux que le Coca-Cola», estime-t-il. Le couple se présente en amoureux des plaisirs spontanés et des bons produits (il existe aussi des savons et de l’huile d’olive labellisés Velosophe). La blonde non filtrée figure sur la carte de grands chefs, de Philippe Chevrier à Claude Legras. Elle sera le partenaire du Tour pour les trois prochaines années.

(TDG)