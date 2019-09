Une marche blanche en hommage au petit Thomas

Environ 1000 personnes vêtues de blanc sont rassemblées à la plaine de Plainpalais, dès 13 h 30 ce dimanche, pour saluer la mémoire du petit Thomas. Une semaine exactement après que la police genevoise ait retrouvé le corps du garçonnet de 4 ans à la hauteur du barrage de Verbois. Au même moment, la «Tribune de Genève» révèle que le père de l’enfant, activement recherché par la police depuis le 22 septembre, a été retrouvé mort ce dimanche matin ( lire l’encadré ci-dessous ).

Une semaine auparavant, le père n’avait pas ramené le petit garçon à sa mère comme convenu. La police avait rapidement été alertée et avait entrepris d’importantes recherches.

La nouvelle de la découverte de la dépouille du père court rapidement, les notifications se font entendre sur les téléphones portables. Certaines personnes autour de nous évoquent un «soulagement». Une femme a une pensée particulière pour les deux autres enfants de l’homme, nés d’une précédente relation.

Portrait de l’enfant

Un attroupement se forme autour de la maman du petit à peine est-elle arrivée. La jeune femme, âgée de 31 ans, porte, comme beaucoup, un t-shirt à l’effigie de son fils. Le portrait du petit garçon est à la fois magnifique et insoutenable. On le voit, le sourire aux lèvres et un casque de vélo rouge vissé sur la tête. En dessous, la mention en bleu «Pour Thomas», suivi d’un cœur.

La famille en tête, le cortège quitte à 14 h 20 la plaine de Plainpalais. Il se dirige ensuite en silence jusqu’à la place du Premier-Août, au Grand-Lancy, située devant le cimetière où a été enterré Thomas, vendredi. La marée humaine progresse sous un soleil radieux jusqu’à la dernière demeure de celui qui est surnommé «petit ange».

Devant le portail du cimetière, la mère prend courageusement la parole. La foule est tenue à distance par une ficelle tendue. La voix déchirée par le chagrin, elle «remercie infiniment toutes les personnes pour leur présence et leur amour durant cette tragédie qui touche [sa] famille.» Elle pointe ensuite l’inaction des autorités, qu’elle avait pourtant alertées «avant que l’irréparable ne se produise». «Elles se reconnaîtront», précise-t-elle. «Jamais l’auteur du crime n’a caché ses mauvaises intentions», souligne-t-elle, en parlant du père du bambin. Les comportements «inappropriés» de «cet assassin» étaient connus depuis longtemps, selon elle. «Beaucoup ont entendu notre ange pleurer.»

«Protégez les enfants!»

La jeune femme lance aussi un appel. «Aujourd’hui, ne restez pas impassibles, protégez les enfants! Vous êtes peut-être témoin de situations semblables, où la haine peut mettre en danger la vie d’un enfant. Garder le silence, c’est d’une certaine manière être complice. Combien de petits Thomas faudra-t-il avant que les autorités réagissent?» s’interroge-t-elle, avant de terminer son discours sur ces mots: «Pour que Thomas ne soit pas mort en vain.» La mère s’effondre alors dans les bras des tantes du petit, sous de généreux applaudissements.

Pour rappel, le père du bambin était sous le coup d’une procédure judiciaire pour voies de fait, injures et menaces à l’encontre de son ex-compagne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la mort du petit et de son père.

De nombreux membres de la communauté portugaise de Genève participent à l’hommage. Parmi la foule, Paula, une amie de la grand-mère de Thomas, est présente. Elle aussi a connu la douleur de perdre – dans des circonstances différentes – un enfant. «Il fallait être là aujourd’hui pour soutenir la famille et les entourer durant cette immense douleur.»

Cristina est venue accompagnée de son fils Martim, âgé de 3 ans. Les larmes aux yeux, elle raconte sa peine lorsqu’on lui a appris le drame. Son fils et Thomas étaient gardés par la même maman de jour. Alors, forcément, elle se projette: «Si cela m’arrivait?» Et que dire à son fils? «J’ai tenté de lui expliquer que son meilleur ami était parti au ciel, mais il ne comprend évidemment pas. Il n’arrête pas de demander après Thomas!»

Des anonymes ont aussi tenu à être présents. Sonia a eu connaissance de la marche blanche à travers Facebook. Cette habitante d’Onex, commune où vivait le père de Thomas, ne connaissait pas personnellement la famille, mais elle et sa grand-mère sont là, afin de montrer aux proches «qu’ils ne sont pas seuls». «Il ne faut plus qu’un tel drame se produise», insiste-t-elle, en serrant, comme beaucoup, une rose blanche dans sa main.

Toujours dans le silence, un lâcher de ballons blancs clôture le rassemblement. La famille pénètre ensuite dans le cimetière, afin de se recueillir dans l’intimité sur la tombe du petit garçon.