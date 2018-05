Une loi cadrera le suicide assisté en institution

À peine en fonction, le nouveau Parlement genevois a dû se confronter à un sujet aussi sensible que délicat: l’aide au suicide en établissement de santé public et privé ainsi que dans les EMS. Saisi d’un projet de loi issu des rangs socialistes, les députés ont finalement accepté (60 oui contre 37 non) de donner un cadre législatif à la pratique du suicide assisté hors du domicile privé habituel.

La loi stipule qu’une assistance au suicide dans ces lieux ne peut être refusée, mais des conditions doivent être remplies. Elles tiennent notamment à la capacité de discernement de la personne ainsi qu’à la gravité et au caractère irréversible de l’atteinte à sa santé. Suite à une demande du PLR, une commission de surveillance sera également créée. Enfin, le personnel soignant et les médecins gardent individuellement le droit de refuser de participer au processus.

«Ce projet de loi offrira à toute personne qui le souhaite, et quel que soit son lieu de domicile, la liberté de décider de mourir, a plaidé la socialiste Salima Moyard, à l’origine du projet. Aujourd’hui existe un risque d’inégalité de traitement lorsque l’on a dû quitter son domicile privé.»

Selon Exit, il y a eu 286 suicides assistés en Suisse romande en 2017 contre 216 en 2016. On serait donc en face d’un phénomène de société en pleine expansion.

Pour les opposants, il est toutefois inutile, et même dangereux, de légiférer, ainsi que l’a souligné le MCG Sandro Pistis, rapporteur de minorité. «Lors du premier débat en plénière, le PDC avait accepté un renvoi en Commission de la santé car il y avait des doutes sur l’existence de cas de refus aux Hôpitaux universitaires de Genève, a précisé le PDC Bertrand Buchs. Or les auditions ont montré que ce n’était pas le cas. Pour moi, il n’est donc pas nécessaire de légiférer. Mais notre groupe aura la liberté de vote.» Une liberté que s’est également accordée le groupe PLR.

Le plus remonté contre le projet est cependant le conseiller d’État MCG Mauro Poggia, le ministre de la Santé: «On dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions, je crains que certains d’entre vous ajoutent une pièce au dallage, a-t-il conclu. Aujourd’hui, il n’y a pas de problème à Genève avec la liberté de mourir. Où que l’on soit. Avec votre loi, vous aller en créer en judiciarisant un processus et cela empêchera des gens d’exercer leur volonté de mourir.»

Malgré son plaidoyer, la majorité a tenu bon. Seuls le MCG et l’UDC, renforcés par quelques PDC et PLR, ont refusé le projet.

