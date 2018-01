Une liste féminine se lance à l’assaut du Grand Conseil

La cause des femmes aura son propre ticket lors des élections cantonales du 15 avril. Pour ce faire, dix-neuf candidates ont déposé hier leur liste au Grand Conseil. Leur but? Faire de l’égalité femmes-hommes une priorité politique. «Genève, qui a été en 1961 le troisième canton à donner le droit de vote aux femmes, peut devenir à nouveau un modèle pour l’égalité», espère Manuela Honegger, initiatrice de la liste, tout en déplorant que les femmes n’aient conquis que 26 des 100 sièges du parlement cantonal lors des dernières élections, en 2013.

Présentant mercredi son mouvement à la presse, la candidate a refusé de détailler la liste des candidates avant qu’elle n’ait été validée par l’État. Manuela Honegger dit avoir eu le déclic au cours d’une année 2017 qu’elle juge «extraordinaire», citant la lutte contre le harcèlement et pour des lieux publics non sexistes, le refus populaire de la hausse de l’âge de la retraite des femmes ou encore le combat, chapeauté par deux citoyennes, contre le renchérissement des primes maladie. Après un appel lancé en novembre, un collectif de 50 membres a propulsé cette liste de 19 femmes «indépendantes, hors parti», décrit leur porte-parole.

La liste a esquissé un programme, imprégné par ses valeurs égalitaires au-delà de la seule cause féminine puisque les candidates veulent aussi combattre les discriminations raciales et homophobes, étendre les droits politiques des étrangers ou revaloriser le droit de garde des pères. Parmi les causes phares, les militantes veulent des primes maladie équitables pour les femmes (les assurances complémentaires sont dans leur viseur), une redéfinition légale du viol (et une imprescriptibilité des violences sexuelles). Elles comptent lancer une initiative pour instaurer un contrôle de l’égalité salariale dans les entreprises du canton.

N'est-ce pas là un programme de gauche? La fondatrice de la liste dit laisser cette question aux experts, bien qu'elle soit elle-même politologue. Et, comme elle l'admet plus tard au téléphone, chargée de projet en matière internationale pour le magistrat Rémy Pagani. Elle a aussi brièvement été membre de son parti, SolidaritéS. «Cette liste peinera sans doute à atteindre le quorum, qui est élevé, et risque de soustraire des voix aux candidates des partis de gauche qui ont jusqu'ici toujours défendu les revendications et fait avancer les droits des femmes», pointe Stefanie Prezioso, candidate de ce dernier parti.