Une journée dédiée à la création digitale à Genève

Pratique

3 octobre, accueil à 13h30



Tables rondes à 14h30: La création de contenus éditoriaux pour les marques en Suisse romande. À 15h30: Le podcast, la nouvelle tendance de création de contenu. À 16h30: Tous influenceurs ? Comment cibler différemment son public?

À 17h30: Les créations originales des médias en vidéo sur le web





Workshops



14h-15h30 et 16h30-18h: Plus de clients grâce au web, cas concrets et conseils pour votre entreprise

15h30-16h30 et 18h-19h: La créativité et la publicité programmatique en ligne





Afterwork 19h-23h





Billetterie: achat sur la page billetterie. Workshops sur inscription préalable en ligne.