Une femme violemment battue par un homme à la rue de l'Athénée

Une violente dispute a éclaté ce mercredi après-midi à la rue de l'Athénée. Assez violente pour dépêcher sur place notamment une ambulance du Service d'incendie et de secours (SIS), un véhicule du Service médical d'urgence des HUG et la police cantonale. La police confirme être intervenue «vers 17h00», sans pouvoir en dire plus, le Ministère public ayant pris la main sur cette affaire.

Crédits: Alexandra Weber photographie

Selon les premiers témoignages, l'homme aurait violemment battu une femme dans cet appartement situé dans le quartier de Champel. Il aurait ensuite jeté des objets par la fenêtre dont les vitres ont été brisées. La victime a été emmenée aux Hôpitaux universitaires genevois. Selon nos informations, la police judiciaire était également sur les lieux.

Le secteur a été fermé à la circulation.

Développement suit.