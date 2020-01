Une femme occupera le poste de médecin cantonal genevois

L'actuel médecin cantonal, Jacques-André Romand, partira à la retraite à la fin mai. Pour lui succéder, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé a choisi la docteure Aglaé Tardin. Celle-ci commencera à la direction générale de la santé début mai et prendra officiellement la fonction de médecin cantonal à la fin de ce mois-ci.

Aglae Tardin a effectué l’essentiel de sa formation post-graduée à Genève. Elle dispose d’une grande expérience en médecine communautaire, notamment dans le domaine de la migration. Elle a suivi des formations post-graduées en santé publique, en médecine tropicale et en protection de l’enfance.

Après plusieurs expériences à l’étranger, dont au Mexique et au Sénégal, elle a rejoint le service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) du Département de l’instruction publique en 2012, où elle occupe actuellement le poste de médecin répondant. Elle y est en charge notamment de la thématique de la migration et de situations de maltraitance.

La docteure assumera les responsabilités du médecin cantonal telles que définies dans les législations cantonale et fédérale. Elle sera également cheffe de service, responsable des autorisations de pratiquer, de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, de l’aide sanitaire urgente et des contrôles des institutions de santé.