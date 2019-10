Une expo donne la parole aux saisonniers

«Cette vie est dure et on n’arrive pas à la raconter.» On doit cette citation à un ouvrier calabrais qui, dans les années 60 et durant six ans, est venu à Genève pour travailler. Comme des centaines de milliers d’autres saisonniers. Aujourd’hui pourtant, une exposition donne la parole à ces immigrés temporaires qui ont vécu en Suisse dans des conditions extrêmement pénibles.

Sur les murs de l’espace Le Commun, des photos racontent, en silence, le quotidien de ces «permis A». Un univers très masculin où les mines sont souvent fermées. Dans les baraquements en bois mis à disposition par leurs patrons, lors de l’arrivée en gare de Cornavin ou pendant la visite médicale d’entrée, humiliante. Les sourires, il faut davantage les chercher sur les clichés où ils posent avec leur famille, de retour chez eux pour trois mois.

Une vie de déraciné

De 1931 à 2002, année où le statut de saisonnier a été aboli, ils ont été des millions à venir pour construire nos routes et nos immeubles, travailler la terre ou servir dans les hôtels et restaurants. Ces travailleurs-là ne pouvaient séjourner que neuf mois en Suisse. Ils n’avaient pas le droit au regroupement familial, ne pouvaient changer d’employeur ni de domicile. Leur protection sociale était quasi nulle…

Cette vie de déraciné s’exprime aussi sur des écrans, grâce au travail de la cinéaste Katharine Dominicé, qui est allée à la rencontre de ces saisonniers, de leurs enfants ou petits-enfants. «Je leur ai demandé d’écrire des lettres ouvertes qu’ils lisent, où ils racontent ce qui fut leur quotidien. Elles sont très différentes et témoignent d’un parcours difficile, mais aussi de moments positifs.»

Paroles de témoins

Cette exposition, à l’initiative de la Ville de Genève et réalisée par les Archives contestataires, le Collège du travail et l’association Rosa Brux, est le témoin d’une époque pas si lointaine. «L’idée était de mettre les saisonniers, ainsi que les saisonnières, même si elles ont été bien moins nombreuses, au cœur de notre projet, indique Patrick Auderset, historien et coordinateur du Collège du travail. C’est une mise en lumière d’un mouvement encore trop méconnu, qui s’inscrit plus largement dans la lutte ouvrière. Il s’agissait aussi de constituer des archives orales de témoins de l’époque qui ont eu à subir ce statut très particulier.»

Ces témoins, ce sont d’abord les Italiens, puis les Espagnols dès les années 60. Ils seront suivis par les Portugais dès la fin des années 70, et une décennie plus tard par les Yougoslaves, les Albanais et les Kosovars.

Carmelo Vaccaro, 60 ans, Sicilien, a vécu trois ans et demi comme saisonnier à Genève, entre 1980 et 1984. «Cette exposition fait remonter tous mes souvenirs, confie celui qui est aujourd’hui président de la Société des associations italiennes de Genève. J’ai vécu les arrivées à Brigue où, torse nu, on allait à la visite médicale. L’eau toujours froide de la douche quand je rentrais dans le baraquement de Saint-Georges après le travail. Mais j’ai vu aussi les regards d’espoir des saisonniers qui débarquaient du train à Genève.»

Travail de mémoire

Née à la suite d’une motion du Conseil municipal de la Ville de Genève, l’exposition se veut encore «un travail de mémoire, afin notamment de corriger aujourd’hui l’accueil des populations migrantes, relève la conseillère administrative Sandrine Salerno. Sans les saisonniers, Genève ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.»

Des travailleurs bon marché «qui étaient considérés uniquement comme des outils de production, enchaîne son collègue Sami Kanaan. Grâce aux historiens et aux artistes, cette exposition est quelque chose de très riche, de très vivant. Elle a le mérite de donner la parole aux saisonniers, afin que soit reconnue leur énorme contribution pour Genève, mais aussi leurs difficultés et leurs souffrances.»

«Nous, saisonniers, saisonnières… Genève 1931-2019»

30 octobre-24 novembre à l’espace Le Commun, 28, rue des Bains. Du ma au di, 11 h-18 h. Entrée libre. Programme complet (visites guidées, débats, conférences, etc.) sur www.expo-saisonniers.ch