Une étude nationale est lancée pour trouver un traitement préventif

Une étude clinique unique va démarrer en Suisse. Elle vise à trouver des traitements préventifs pour les personnes qui auraient été en contact avec des malades du coronavirus. Les résultats de ces recherches pourraient aider à contenir les éventuels nouveaux foyers qui surgiraient suite à l’assouplissement progressif des mesures de confinement.

Lancée conjointement par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l’Hôpital universitaire de Bâle et l’Institut tropical et de santé publique suisse, cette recherche, appelée CoPEP, s’adressera à des personnes exemptes de tout symptôme mais ayant été en contact étroit avec des patients récemment diagnostiqués positifs.

Hydroxychloroquine

Concrètement, l’étude sera proposée à des collègues, à des membres d’une famille d’une personne ayant été infectée par le virus ou à des soignants.

Les participants seront ensuite divisés en trois groupes de manière aléatoire. Les premiers recevront une dose unique d’hydroxychloroquine, un médicament antipaludéen dérivé de la chloroquine et moins toxique que cette dernière. Les sujets du second groupe recevront une association de lopinavir/ritonavir, un médicament anti-VIH, pendant cinq jours. Ceux du troisième groupe ne recevront pas de médicaments mais bénéficieront d’une surveillance clinique étroite.

Les responsables de l’étude indiquaient jeudi dans un communiqué de presse que le fait de fournir des thérapies prophylactiques (c’est-à-dire qui visent à prévenir l’apparition de la maladie) à ceux qui ont été en contact étroit avec des personnes infectées porte le nom de stratégie «en anneau». Ils précisent que celle-ci est déjà utilisée avec succès pour contenir les épidémies de grippe.

Réagir rapidement

Dans une deuxième phase, tous les participants de l’étude seront contactés (trois semaines plus tard), afin de contrôler s’ils ont développé une infection au coronavirus et, le cas échéant, de connaître son degré de sévérité. «Si l’un des deux médicaments ou les deux se révélaient efficaces, cela nous permettrait de réagir rapidement lorsque de nouveaux cas apparaîtront, indique le docteur Niklaus Labhardt, chef du groupe de recherche à l’Institut tropical et de santé publique suisse et médecin cadre à l’Hôpital universitaire de Bâle. Nous pourrions ainsi atténuer les seconde et troisième vagues tant redoutées de la pandémie.»

Alexandra Calmy, médecin-cheffe de l’Unité VIH du Service des maladies infectieuses des HUG, dirige cette étude. Elle ajoute que «la prophylaxie postexposition pourrait être une approche pragmatique pour contenir ou ralentir les nouvelles épidémies à un stade précoce. Protéger les «personnes de contact» contre la maladie est non seulement souhaitable du point de vue individuel mais pourrait également s’avérer être une approche de santé publique innovante, dans le contexte actuel.»

L’étude devrait inclure 400 personnes et durer entre quatre et six mois. Elle est soutenue par Edmond de Rothschild, l’Union bancaire privée, la Fondation pour la recherche et le traitement médical et la Fondation privée des Hôpitaux universitaires de Genève.

À noter que les HUG cherchent d’ores et déjà des volontaires. Les critères pour pouvoir participer à cette étude clinique sont les suivants: être âgé de 18 ans et plus, et avoir été en contact récemment avec une personne atteinte du Covid-19 ou ayant été testée positive.

Pour s’inscrire, contacter les HUG au 079 553 35 76 ou par mail sur copep@hcuge.ch