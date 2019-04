Une épée de Damoclès plane sur le Grand Théâtre

Les spectateurs qui ont afflué pour le «Ring» de Wagner ne se sont doutés de rien. Mais en coulisses, on craignait le pire pour cette reprise dans un Grand Théâtre majestueusement rénové après trois ans de travaux.

Selon plusieurs sources internes, la machinerie qui permet tous les mouvements de décors et de plateau ne fonctionne plus de manière optimale. Elle a donné «quelques sueurs froides» aux équipes lors des répétitions. Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs dû être interrompues car les machines ne fonctionnaient tout simplement pas.

Les représentations, qui se sont achevées le mois dernier, se sont heureusement déroulées sans encombre. «Cela s’est bien fini, mais tout aurait pu aussi très mal se terminer», témoigne un membre de l’équipe. Cependant, rien n’exclut un couac lors de prochains spectacles.

Jamais mise en route

«Les machineries de scène posent de sérieux soucis, cela n’est un secret pour personne», confirme Tobias Richter, le directeur du Grand Théâtre. Qu’est-ce qui pose problème concrètement? «Les mécaniques s’avèrent peu stables et le système hydraulique ne se porte pas au mieux, puisque sa conception remonte aux années 60», explique-t-il. Par ailleurs, ce dispositif est piloté par un système informatique performant, qui «n’est cependant plus adapté à cette machinerie», selon le directeur de l’institution lyrique.

L’autre souci, c’est que cette machinerie n’a pas été mise en route pendant les travaux de rénovation. À l’image d’une voiture qu’on laisserait longtemps au garage et dont le moteur peinerait ensuite à redémarrer. Le conseiller artistique et dramaturge Daniel Dollé s’en était d’ailleurs déjà ému en février, à la veille de la première du «Ring»: «Une machinerie de scène doit fonctionner. Lorsqu’elle ne fonctionne pas pendant trois ans, il y a forcément des problèmes», avait-il déclaré sur Radio Lac. Idéalement, il aurait fallu la faire marcher au mieux tous les trois mois, voire tous les six mois.

Pourquoi ne pas l’avoir fait? Pour obtenir une réponse à cette question, il faut se tourner vers le maître d’ouvrage, la Ville de Genève, et en particulier vers le Département des constructions et de l’aménagement de Rémy Pagani. Celui-ci répond par le biais de sa chargée de communication, Anaïs Balabazan: «La totalité des tableaux électriques a dû être remplacée, et par conséquent, pendant une longue période, il n’y a tout simplement pas eu de courant», explique-t-elle, ajoutant: «Une installation temporaire a été mise pour éclairer le chantier, mais pas suffisamment puissante pour mettre en route la machinerie. Et avec les problèmes d’infiltration d’eau dans les locaux techniques, il nous a aussi paru plus prudent de ne pas faire fonctionner la machinerie de scène avec le taux d’humidité présent dans les sous-sols.»

Test réussi

Contacté, le dramaturge Daniel Dollé loue quant à lui le travail des équipes techniques qui «ont œuvré sans compter» pour que les représentations puissent avoir lieu. «On s’est tous retroussé les manches. Cela a été très tendu. Sans l’aide des techniciens, je ne suis pas sûr qu’on aurait pu lever le rideau», se rappelle-t-il. L’aspect positif, c’est qu’en termes de complexité, le «Ring», qui se joue avec des décors sur différents niveaux, a constitué un test grandeur nature. Un test réussi. «Le «Ring» est peut-être un des spectacles les plus ambitieux qui puissent se faire. Il en fallait un qui soit à la hauteur de tous les investissements consentis», ajoute Daniel Dollé.

Les derniers travaux d’entretien de la scène remontent à une vingtaine d’années. Pourquoi ne pas en avoir inclus dans l’enveloppe de 67 millions de francs dévolue à la rénovation? «Au moment de la demande de crédit, il fallait bien faire des choix, et décider d’un périmètre d’intervention. La décision a été prise de donner la priorité au changement de toutes les installations techniques du bâtiment», répond Anaïs Balabazan. Le Grand Théâtre devait absolument se mettre aux normes en termes de sécurité, de système électrique ou au niveau sanitaire. Les installations de ventilation ont également été remplacées.

Nouveau crédit?

Un incident grave, impliquant des blessés, est a priori exclu, selon nos interlocuteurs. La scène est ainsi faite que la partie supérieure peut aller jusqu’à vingt mètres de hauteur et les dessous de scène descendre jusqu’à treize mètres sous le plateau. Un système de sécurité signale s’il existe un problème de courant ou de poids qui ne permettrait pas de faire bouger un pont au moment adéquat.

Reste que le problème de la machinerie demeure. Les travaux ont en outre généré une importante quantité de poussière, qui s’est immiscée dans les installations, ce qui n’a pas arrangé les choses. «Il faudra trouver une solution», prévient Tobias Richter, qui vit par ailleurs sa dernière saison en tant que directeur.

Une fermeture de l’institution pour travaux n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. «On vient à peine de terminer le chantier», temporise Anaïs Balabazan. Le cas échéant, une nouvelle demande de crédit devrait être adressée au Conseil municipal. «S’il faut, à un moment ou un autre, remettre à niveau les installations scéniques, alors oui, il faudra probablement repasser devant le Municipal», reconnaît-elle. Quand on se rappelle la difficulté d’obtenir une rallonge de 6 millions de francs (en raison du retard pris par le chantier) en décembre, il est permis de douter que les élus accueillent une telle demande avec le sourire.

Collaboration: Rocco Zacheo

(TDG)