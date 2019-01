«Une enseignante devrait pouvoir venir voilée en classe»

Sabine Tiguemounine, conseillère municipale à Meyrin chez les Verts, serait directement concernée si la loi sur la laïcité était acceptée le 10 février prochain. En effet, cette élue portant le voile islamique devrait s’en abstenir dans les séances en plénière. Rencontre autour d’un thé au Rooibos et des questions qui fâchent.

Si la loi passe, allez-vous retirer votre voile?

Non. Ça ne me traverse pas l’esprit. Démissionner non plus. Si la loi passe, mon parti fera recours. Les gens m’ont élue en 2015, par respect pour eux, je terminerai mon mandat.

Peut-on en conclure que votre manière de pratiquer votre religion l’emporte sur votre mission politique?

Il n’y a pas d’incompatibilité. Les constitutions cantonales et fédérales m’autorisent à être candidate et à siéger. Je suis une citoyenne suisse. On veut relayer la religiosité à la sphère privée, ce que je ne partage pas.

«Les institutions ne sont pas là pour valider des inclinations et goûts personnels», aviez-vous commenté sur votre profil Smartvote.ch lors des dernières élections au sujet de l’égalité des droits (que vous refusez) pour les couples homosexuels. Mais les institutions devraient valider vos choix religieux privés?

Je ne suis pas favorable au mariage entre deux personnes de même sexe, car pour moi le mariage est lié à l’engendrement afin de pérenniser l’espèce humaine. Mais l’État n’a pas à s’immiscer dans les inclinations personnelles, ni dans les affaires religieuses, ce qu’il fait s’il m’oblige à enlever mon voile.

En portant le voile, vous heurtez des gens pour qui imposer la pudeur aux seules femmes est discriminatoire…

Le port du voile est un choix que j’ai compris, qui invite à la retenue, et c’est un bienfait pour moi. C’est une prescription qui me permet d’être libre et de faire tout ce que je veux, je ne me sens pas du tout inférieure. Mais c’est difficile à intégrer, des gens pensent qu’on ne peut pas associer le mot voile et liberté. Nos opposants, qui veulent nous forcer à enlever le voile, sont au même niveau que les talibans qui forcent les femmes à rester à la maison et à porter la burqa.

Vous voudriez que les profs du DIP puissent enseigner voilées?

Oui. Je suis favorable à ce que le signe religieux ne soit pas une discrimination à l’embauche, quel que soit le poste. Une enseignante voilée qui reste neutre dans l’enseignement du fait religieux ne me dérangerait pas. Si l’intention du prof est de transmettre culture et savoir, son apparence aura moins d’impact que sa parole.

Un enseignant arborant un t-shirt «I love Blocher» en classe est-il aussi bienvenu?

Pourquoi pas? Ce genre de chose pourrait interpeller et ouvrir le débat en classe sur l’extrême droite, par exemple. De toute façon, t-shirt ou pas, les profs évoquent quand même leur position politique en classe. (TDG)