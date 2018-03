Une enquête ouverte contre le responsable de Corela

Le ministre genevois de la Santé, Mauro Poggia, n’est ni le seul ni le premier à avoir dénoncé pénalement le médecin répondant de la Clinique Corela, le Dr X (nos éditions des 24 et 27 février). Selon nos informations, à la suite de deux plaintes en septembre 2016, une procédure pénale a été ouverte au début de 2017 déjà par le Ministère public contre le Dr X, mais aussi contre son assistante. Pour rappel, cette «clinique» genevoise spécialisée dans les expertises médicales, notamment pour juger d’incapacités de travail, est interdite d’exploitation pendant trois mois sur décision du Département de la santé. Son responsable a modifié des «dizaines» de rapports d’expertise sans l’accord de leurs auteurs et sans avoir vu les expertisés.

La première plainte, contre inconnu, émane d’une assurée. La deuxième a été déposée par une ancienne experte de Corela et vise le «principal animateur de la clinique», le Dr X, et son assistante. Nous n’avons pu joindre ni l’un ni l’autre. Les motifs de l’enquête sont notamment faux dans les titres, violation du secret professionnel, violation de la Loi sur la santé, escroquerie et corruption.

L’assurée a subi un traumatisme crânien lors d’une chute en 2012, entraînant différents troubles. Sur la base d’un rapport de Corela, son assurance a décidé de stopper le versement des indemnités journalières. L’assurée a fait recours devant la Chambre des assurances sociales et vient d’obtenir gain de cause. L’arrêt mentionne que «faute de conclusions médicales reposant sur une évaluation exacte et complète de la situation de la recourante», il y a lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise. Contacté, l’avocat de l’assurée, Me Cristobal Orjales, confirme l’existence d’une procédure pénale mais se refuse à tout autre commentaire vu «l’enquête en cours, qui devra faire supporter à chaque individu ayant prêté la main à cette pitoyable mascarade la juste réponse que de pareils agissements appellent».

Du côté de la doctoresse, la plainte sous-entend que le médecin répondant n’aurait peut-être pas agi seul. Elle l’accuse lui et son assistante d’avoir falsifié le contenu d’expertises médicales et abusé du nom et de la signature d’experts. La plaignante allègue que des expertises ont été modifiées «en défaveur de l’assuré», provoquant un refus ou une diminution d’indemnités et de prestations d’assurances. Des données médicales seraient stockées, transférées et explitées non seulement à Madagascar, comme la Tribune de Genève l’a relaté, mais aussi en Biélorussie. De plus, des experts ne seraient pas déclarés aux deux premiers piliers des assurances sociales (AVS et LPP). Toujours selon elle, l’assistante, qui utiliserait un nom d’emprunt, ne posséderait aucun titre de médecin. Elle déciderait notamment des conclusions d’une éventuelle incapacité de travail en modifiant le pourcentage d’incapacité et la durée de celle-ci, sans jamais voir les patients. Il lui arriverait également de modifier les diagnostics des médecins. L’avocate de la doctoresse dénonciatrice ne souhaite pas commenter.

Où en est la procédure? Quand les deux prévenus seront-ils entendus? Le Ministère public n’a répondu à aucune de nos questions. Déjà la semaine dernière, le service de communication du pouvoir judiciaire refusait de confirmer ou infirmer les propos de Mauro Poggia, selon lequel les tribunaux genevois ne mandateraient plus la Clinique Corela pour des expertises depuis quelques années. (TDG)