Une enquête fait trembler la police genevoise, Mauro Poggia réagit

Des dizaines de policiers genevois et agents municipaux ne doivent pas dormir tranquilles depuis quelques jours. Selon GHI, l’Inspection générale des services (IGS), à savoir la police des polices, enquête, sous la conduite du Ministère public, sur des soupçons de corruption, violation du secret de fonction et acceptation d’un avantage.

Tout commence par l’arrestation au début de mars d’un patron actif dans la prostitution. Son téléphone se retrouve dans les mains de la brigade de criminalité informatique. Le prévenu a conservé une foule de renseignements de police confidentiels auxquels il n’aurait pas dû avoir accès.

Selon GHI, il est suspecté d’avoir bénéficié de nombreux passe-droits de la part de membres des forces de l’ordre, de la police judiciaire ou uniformée et également de policiers municipaux.

Comment en est-on arrivé là ? D’après la RTS, le prévenu voulait investir de grosses sommes en cash dans un projet immobilier en Valais. Mais le procédé interpelle les acteurs de la transaction. L'homme aurait été dénoncé au fisc genevois car il n’aurait déclaré que quelques dizaines de milliers de francs de revenu par an.

À noter qu’un inspecteur de l’IGS fraîchement nommé a dû quitter la police des polices car il aurait eu un contact téléphonique avec le prévenu. Il a donc été déplacé le temps de l’enquête.

À ce stade, selon nos informations, les policiers concernés par cette affaire n’ont pas été convoqué dans le bureau du procureur général, Olivier Jornot. Le Ministère public n’a pas souhaité faire de commentaires, tout comme le conseiller d’État Mauro Poggia et les syndicats de police.

Ce mardi, Mauro Poggia, le conseiller d’Etat responsable des forces de l’ordre, s’est fendu d’une message adressé à tous les policiers. Cette lettre commence de la manière suivante: «Mesdames, Messieurs, il ne vous a pas échappé que les médias ont relaté ces derniers jours l’existence d’une enquête menée par l’IGS sous l’autorité du Ministère public, et portant sur le comportement d’un certain nombre de fonctionnaires de police.»

Prudent mais ferme, le magistrat précise d’emblée qu’il ne lui appartient pas de commenter une enquête à laquelle il n’a «pas accès, pas plus que votre hiérarchie»: «Nouvellement chargé de la politique de sécurité de notre canton, je tiens néanmoins à confirmer ici ma pleine confiance envers toutes celles et ceux qui accomplissent leurs missions, au quotidien, avec dévouement et honnêteté, et qui doivent se sentir blessés par la mise en lumière de comportements, qui, s’ils étaient avérés, seraient indignes de ce que l’on est en droit d’attendre d’un policier assermenté, et dont l’opprobre pourrait indûment rejaillir sur l’ensemble du corps de police.» Comme il l’a rappelé lors de la dernière prestation de serment le 27 mars, Mauro Poggia précise dans son message «qu’on ne négocie pas avec l’honnêteté. Autant j’exprimerai toujours ma gratitude envers celles et ceux qui accomplissent leur devoir avec honneur, autant je veillerai à ce que la faiblesse coupable de caractère n’ait pas sa place dans notre police.» Et de conclure: «Avec ma pleine confiance en votre loyauté envers notre République.»

Comme l’affaire impliquerait aussi des agents municipaux, l’élue d’Ensemble à Gauche, Maria Pérez indique qu’elle déposera une interpellation écrite lors de la séance plénière du Conseil municipal de la semaine prochaine. Le sujet pourrait ainsi rebondir en Ville. (TDG)