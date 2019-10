Une embellie finale se confirme pour les finances du CEVA

La longue saga financière du CEVA s'achemine vers un «happy ending». Alors que le chantier ferroviaire touche à sa fin et que les incertitudes s'amenuisent presque à néant, la prévision des coûts finaux reflue nettement. Sur la base du devis de référence élaboré en 2008, la facture global s'établit à 1 milliard et 575,4 millions de francs. L'ardoise s'est ainsi allégée de 35,2 millions de francs en six mois.

«Cette diminution importante, ainsi que celle des risques, accompagnent l’achèvement progressif et favorable des travaux, ainsi que la clôture des contrats liés à ceux-ci», écrit le projet CEVA dans son point de situation trimestriel paru mercredi.

«Chiffres remarquables»

Alors que les travaux sont achevés à 99%, les risques résiduels sont estimés à 3 millions de francs. En comparaison avec le devis de référence (1,567 milliard de francs), la facture présente un dépassement qui se situe «dans l'épaisseur du trait», selon l'expression consacrée dans le milieu. En pourcentage, le surcoût est de 0,54%. «Tous ces chiffres sont simplement remarquables pour un ouvrage de cette envergure et de cette complexité», commente Roland Godel, au nom du Département genevois des infrastructures (DI).

Rappelons que les 14 kilomètres de la partie suisse du tronçon CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) sont cofinancés par la Confédération et par le Canton de Genève, selon une clé de répartition qui varie selon les segments. Les parties entièrement neuves du tracé (de Pont-Rouge aux Eaux-Vives, là où se trouvent les ouvrages d'art les plus massifs) sont majoritairement couverts par Berne (qui prend en charge deux tiers des coûts). Le Canton supporte une part prépondérante (80%) sur les parties du tracé déjà desservies avant le chantier lancé en 2011, soit la partie entre Cornavin et La Praille et la longue tranchée couverte traversant les Trois-Chêne.

Surcoût cantonal rétréci

Quelles sont les conséquences financières des nouveaux calculs pour le Canton? Ceux-ci sont de très bon augure pour Genève. Selon les indications du DI, le surcoût mis à la charge du contribuable genevois a dévissé, passant en six mois de 8,2 à 1,6 millions de francs. Un dépassement d'aussi faible envergure peut être épongé par une simple décision du Conseil d'État, sans passer les députés (et donc sans risquer de référendum). La loi financière ne prescrit l'obtention d'un crédit supplémentaire auprès du Grand Conseil que si le surcoût excède 20% de l'enveloppe votée ou une valeur de deux millions de francs.

Comme c'est la règle, le suivi financier se fait sur la base du devis de référence, fixé en 2008, et des prix qui avaient cours à l'époque. Les renchérissements «normaux», dus à l'évolution du prix des matières premières ou des salaires, sont contractuellement pris en charge par les maîtres d'ouvrage. Aux coûts actuels, le CEVA aura coûté 1 milliard 629.2 millions de francs. Au final, si l'estimation des coûts de l'ouvrage a fortement grossi en phase de planification (lire notre article du 3 octobre), les cordons de la bourse auront en revanche été fermement tenus en phase de chantier.