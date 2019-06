Une embarcation à la dérive sur le Rhône nécessite l’intervention des pompiers

La sortie aurait pu mal se terminer sans l’intervention des pompiers. Ce dimanche après-midi, une dizaine de jeunes ont entamé la descente du Rhône à bord de petits bateaux pneumatiques. Le courant était fort dans le fleuve. Une embarcation a dérivé pour terminer sa course dans des branches immergées de la rive droite en aval du pont Butin. Son occupant s'est alors retrouvé coincé entre l’eau et les arbres. Des témoins qui ont entendu ses appels à l’aide ont contacté le Service d’incendie et de secours (SIS).

Pour secourir le jeune homme en difficulté, deux sapeurs-pompiers professionnels, équipés du matériel de protection adapté à ce type de sauvetage, ont sauté à l’eau. Une fois à terre, la victime a pu être examinée par les ambulanciers du SIS. Le reste des participants ainsi que le matériel ont ensuite été ramenés au point d’arrivée par les hommes du SIS. Au total quinze sapeurs-pompiers professionnels ont été sollicités lors de cette intervention. La police de la navigation a également engagé son bateau. (TDG)